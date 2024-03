Finlandia, el país más feliz del mundo: ¿cuál es el secreto detrás del sisu?

En el último Informe Mundial de la Felicidad publicado por las Naciones Unidas, Finlandia se alzó con el título de país más feliz del mundo del año 2023. Este logro no se debe únicamente a su alto nivel de vida, sino también a un concepto profundamente arraigado en la cultura finlandesa: el "sisu". Hoy, Día Internacional de la Felicidad, te explicamos de qué se trata.

¿Qué es sisu?

El "sisu" es una palabra finlandesa sin una traducción directa en español, pero se puede describir como una combinación de tenacidad de propósito, coraje, resistencia y fortaleza mental. Representa la capacidad de afrontar y superar desafíos extremos, incluso cuando el éxito parece improbable.

Etimológicamente, la palabra "sisu" significa "interior" o "dentro". Esta conexión es la razón por la que a menudo se traduce como "tener agallas", "tener estómago" o "tener fuerza interior".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, a través de su sitio web This is Finland, explica que el "sisu" se considera una cualidad intrínseca que representa la fortaleza y la determinación para superar obstáculos y no rendirse en medio de la adversidad. Esta fortaleza interior ha sido parte fundamental del carácter nacional finlandés y ha contribuido al éxito y bienestar del país a lo largo de los años.

Mujer feliz | Pexels

Cómo ser feliz aplicando el sisu a tu vida

Aunque forme parte de la naturaleza de los finlandeses, "sisu", adoptado como filosofía de vida, puede ayudar a lograr la felicidad a cualquiera. Te ofrecemos algunos consejos para que puedas aprovechar tu fuerza interior en pos de tu felicidad.

Se trata de unos tips que recoge la autora Joanna Nylund en su libro Sisu: The Finnish Art of Courage. Ella destaca varias prácticas para cultivar una actitud sisu en la vida diaria:

Valentía : La valentía es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida con fuerza y determinación. Busca tu valentía interior y ábrete a nuevas experiencias para abordar las situaciones difíciles con confianza.

: La valentía es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida con fuerza y determinación. Busca tu valentía interior y ábrete a nuevas experiencias para abordar las situaciones difíciles con confianza. Resiliencia : La resiliencia es la capacidad para recuperarse y seguir adelante después de experiencias difíciles o fracasos. Desarrolla tu resiliencia encontrando soluciones creativas a los problemas y no rindiéndote ante la adversidad.

: La resiliencia es la capacidad para recuperarse y seguir adelante después de experiencias difíciles o fracasos. Desarrolla tu resiliencia encontrando soluciones creativas a los problemas y no rindiéndote ante la adversidad. Conexión con la naturaleza: Los finlandeses valoran profundamente la conexión con la naturaleza, ya que el paisaje natural brinda energía y fortaleza mental. Busca oportunidades para pasar tiempo al aire libre y conectarte con el entorno natural, ya sea caminando en el bosque, practicando senderismo o simplemente disfrutando de una hermosa vista.

Naturaleza en Finlandia | Pexels

Comunidad y apoyo : Una red de apoyo sólida es clave para una vida feliz y equilibrada. Nutre tus relaciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo, y busca conexiones que te ayuden a crecer y avanzar.

: Una red de apoyo sólida es clave para una vida feliz y equilibrada. Nutre tus relaciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo, y busca conexiones que te ayuden a crecer y avanzar. Equilibrio en la vida: El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es esencial para lograr la felicidad y el bienestar. Prioriza tanto tu tiempo profesional como el dedicado a actividades recreativas, descanso y autocuidado.

