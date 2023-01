¿Eres una madre tigre? ¿Madre bocadillo? ¿Madre agenda? Las etiquetas de la maternidad

Criar a los hijos no es una tarea fácil, no es sencillo porque los niños no nacen con un manual de instrucciones, cada persona -aunque sea pequeña- tiene su carácter y a pesar de que tengas más de un hijo, las herramientas que son válidas para uno, con otro, no te sirven para nada.

Por muchos libros sobre alimentación, sueño, límites, rabietas, autonomía, crianza respetuosa y demás temas peliagudos de pedagogía en los que te puedes formar, ningún padre ni madre acaba graduándose de esta tarea en la que va aprendiendo cada día.

No obstante, hay algunas actitudes generalizadas que han marcado tendencia en la forma de educar, que los profesionales de psicología han observado, bautizado y explicado en libros para que todos seamos conscientes de ciertas conductas no recomendables.

En este artículo de NovaMás queremos profundizar en las etiquetas de la maternidad, definir en qué consisten y reflexionar sobre las actitudes que se desprenden de cada uno de los conceptos. No te lo pierdas.

Madres helicóptero

Nuestra asesora educativa familiar de cabecera, Olivia Rodríguez, ya hizo un artículo para NovaMás en el que trataba con profundidad los padres y madres helicópteros, pero aquí te hacemos un breve resumen, ¿quiénes son los progenitores que son etiquetados con el término de helicóptero? Todos aquellos que sobrevuelan en todos los contextos la existencia de sus hijos.

La madre helicóptero es aquella que ejerce ese tipo de crianza que consiste en estar encima del niño o niña de forma constante, atendiendo todas sus peticiones, anticipándose a cada uno de sus deseos y solucionando todos sus problemas, incluso antes de que sucedan.

El término apareció por primera vez en 1969 cuando el psicólogo y pedagogo Haim G. Ginott publicó 'Between Parent and Teenager' en el que explicaba que en su consulta un paciente adolescente se quejaba de que su madre sobrevolaba sobre todos los aspectos de su vida como un helicóptero.

Madres tigre

Si es la primera vez que escuchas este concepto es que no has oído hablar de Amy Chua, una profesora de derecho de Yale, estadounidense, hija de padres inmigrantes chinos y autora del libro 'Madres tigre, hijos leones'.

Aunque la etiqueta "tigre" es relativamente nueva, te resultará familiar el modelo de crianza que defienden estas madres. Consiste en ser implacables, imponer una disciplina extrema y ser altamente exigentes con los hijos en el ámbito académico -no aceptan menos de un excelente- y en el personal -no pueden jugar, ni ver la televisión, ni quedarse a dormir en casa de amigos, ni quejarse, por supuesto- porque el objetivo de su educación es conseguir la perfección.

Madres bocadillo

Este término es relativamente nuevo y lo acuña Eva Millet -periodista y escritora de libros como 'Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar' o'‘Hiperniños: hijos perfectos o hipohijos', en los que analiza el modelo de crianza de la sociedad actual que consiste en la atención obsesiva a los hijos-.

Millet confirma que la etiqueta "madres bocadillo" es genuinamente española y quiere poner nombre a aquellas madres que mantienen la merienda de los niños en la mano mientras ellos juegan en el parque. Los persiguen para que vayan dando bocados al tentempié o se convierten en su sombra a la espera de que el niño se gire y recuerde alimentarse.

Madres agenda

El concepto de madre agenda se refiere a todas aquellas que anotan de manera escrupulosa todas las actividades de sus hijos, cada dato, cada fecha, cada plan, queda bajo el control ajeno.

Las tareas escolares, los exámenes, los materiales que deben llevar al colegio, los regalos de cumpleaños, la ropa para las actividades extraescolares, todo lo organiza esa madre que revisa de forma constante la agenda del niño y programa cada minuto de la vida del pequeño.

Disciplina férrea vs hiperprotección

Te identifiques o no con una de las etiquetas anteriormente expuestas, el debate está servido. ¿Qué modelo de crianza es más efectivo? En nuestra sociedad tenemos tendencia a estar pendientes de la autoestima de nuestros hijos, intentamos criar desde la empatía, la comprensión y la negociación para formar a adultos autónomos y responsables sin caer en el extremo de la sobreprotección ni el autoritarismo, un equilibrio difícil de conseguir.