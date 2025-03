Entrenamiento y alimentación, el combo perfecto contra la grasa localizada

Perder grasa es uno de los objetivos más demandados por quienes se apuntan a un cambio de hábitos. Para conseguirlo, la mayor parte de la gente suele recurrir a hacer dieta, otros a combinar ejercicio y alimentación, y solo un pequeño porcentaje centra todos sus esfuerzos en el ejercicio físico.

¿Dónde se localiza más la grasa?

Mujeres y hombres acumulamos grasa en zonas diferentes. Mientras ellas tienden a concentrar la grasa en la zona de las caderas y las piernas, ellos la almacenan sobre todo en el abdomen.

Cuando iniciamos un programa de pérdida de peso, tenemos la ventaja de que esas zonas son las primeras que empiezan a reducirse. Sin embargo, cuando se pretende eliminar ese exceso por completo, esta grasa es justamente la más complicada de perder, independientemente del método que se use para conseguir el objetivo.

Grasa | iStock

Perder grasa haciendo ejercicio

El ejercicio físico tiene grandes beneficios para la salud. Entre los indicados por la Organización Mundial de la Salud podemos destacar la reducción del riesgo de mortalidad para todas las causas, así como una menor probabilidad de sufrir enfermedades como la hipertensión, diabetes y cáncer. Además, mejora la salud cognitiva y la composición corporal.

Cómo perder la grasa localizada

Para perder grasa localizada nos interesa mejorar la composición corporal y la única forma de conseguirlo es con ejercicio físico. Quizás esto te sorprende, porque evidentemente se puede perder peso sin entrenar ni un solo día, pero no existe forma de mejorar la composición corporal llevando una vida sedentaria. Cuando hablamos de composición corporal nos referimos, entre otros, al porcentaje de grasa y a los kilos de masa muscular.

El ejercicio físico es clave para mejorar la composición corporal, aunque existen muy pocas probabilidades de que pierdas la grasa localizada si entrenas sin llevar una alimentación equilibrada. Tu composición corporal mejorará, porque el entrenamiento va a fortalecer tu musculatura y vas a poder verte más tonificada, y de hecho la masa muscular va a subir.

En cambio, una alimentación desequilibrada es un obstáculo para perder grasa, haciendo que, pese a todo el trabajo, el porcentaje de grasa se mantenga más o menos igual o incluso aumente.

Mujer haciendo un entrenamiento de fuerza | Pexels

¿Por qué sucede esto? Imagina que vas 5 días al gimnasio con una planificación perfecta y cumpliendo cada detalle, pero luego comes cualquier cosa, incluidas grasas saturadas en grandes cantidades. Ese entrenamiento va a ser útil para tus músculos, porque el trabajo que han hecho favorece que se fortalezcan. Sin embargo, el descontrol de la alimentación no te va a permitir eliminar grasa.

¿Es suficiente hacer dieta para perder grasa?

Hacer únicamente ejercicio no es suficiente para perder grasa, pero tampoco lo es limitarse a hacer dieta. Si no entrenas, no se puede fortalecer la musculatura, y de hecho la mayor parte del peso que bajes será precisamente de donde no te conviene: de masa muscular. Por no hablar de la más que probable recuperación por efecto rebote que supone reducir alimentos sin mejorar la actividad física.

La mejor combinación es acompañar tu entrenamiento de una alimentación equilibrada. Esto no implica de ningún modo hacer dieta, sino llevar unos hábitos saludables que seas capaz de mantener en el tiempo. El riesgo de lanzarse a por la dieta de adelgazamiento es que comes de determinada manera durante un tiempo, pero no aprendes a alimentarte de forma equilibrada.

Llevar hábitos saludables, tanto de ejercicio físico como de alimentación, es la vía para perder esa grasa localizada tan complicada de eliminar. Hacer solo ejercicio no va a lograr que las mujeres pierdan grasa en las piernas ni en las caderas, ni que los hombres eliminen esa grasa del abdomen. Pero simultanearlo con una buena alimentación es la mejor y única forma de lograrlo.

Alimentación saludable | Agencias

¿Cuál es el mejor ejercicio para perder la grasa localizada?

Entrenar pierna no quema la grasa de las piernas ni hacer abdominales la elimina la tripa. Es cierto que colabora en la reducción de volumen, pero por sí solo no es suficiente, porque no es posible quemar grasa de forma localizada.

Para reducir y acabar con este tipo de grasa, es imprescindible realizar un entrenamiento completo en el que se combine ejercicio de fuerza y de resistencia. Hacerlo no es sinónimo de éxito, pero sí de seguir las mejores pautas posibles y, por supuesto, de conseguir los grandes beneficios que reporta el ejercicio físico.