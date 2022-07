Entendiendo a los adolescentes: ¿A qué edad se acaba de formar su cerebro?

La neurociencia nos muestra que el cerebro es uno de los órganos más complejos y el que tarda más tiempo en terminar de desarrollarse.

En la adolescencia este proceso sigue en curso y hay que tener siempre en cuenta que el cerebro de un adolescente aún no ha terminado de madurar.

Prejuicios sobre la adolescencia

La adolescencia es precisamente la etapa que más estigmas sociales o etiquetas negativas suele tener. Habitualmente escuchamos que los adolescentes son:

Groseros

Egoistas

Antisociales

Vagos

No se comprometen

Solo les interesa la fiesta

Inconscientes

Sin embargo, casi la mayoría de estos prejuicios los hemos escuchado a través del tiempo y de los años, pero sin haber tenido muy en cuenta el porqué de ciertas conductas.

Recordemos que la información y el conocimiento nos abren las puertas de la comprensión y del entendimiento.

Cuando somos conscientes de la realidad de esta etapa, y como padres tenemos en consideración los puntos importantes en relación a su desarrollo neurológico, todo lo veremos con distinta mirada: la perspectiva se vuelve más objetiva, la comprensión aumenta y el entendimiento sobre algunas conductas, también.

Proceso de maduración cerebral en los adolecentes

Esta etapa es una época de cambios radicales: los niños dejan de ser niños y comienzan el proceso de convertirse en adultos.

Precisamente, en esta etapa se produce el desarrollo de su identidad y autonomía.

Asimismo, el cerebro de nuestro adolescente atraviesa por cambios importantes en su maduración, entre ellos:

Creación de nuevos circuitos, conexiones neuronales , que le permitan tomar decisiones.

, que le permitan tomar decisiones. Perfeccionamiento de sus capacidades cognitivas , por ejemplo, el lenguaje, la memoria, etc.

, por ejemplo, el lenguaje, la memoria, etc. Podado neuronal, en donde aquellas habilidades que no practique más, terminarán por deshacer aquellas conexiones neuronales (sinápsis)

que no practique más, terminarán por deshacer aquellas conexiones neuronales (sinápsis) Aparición de nuevos circuitos en el área de la corteza prefrontal, última zona en terminar de madurar y que implica el desarrollo de funciones cognitivas más complejas.

¿Cuándo se acaba de formar la corteza prefrontal?

Gran parte de las conductas y comportamientos en la adolescencia se deben a que como hemos visto, su cerebro no ha terminado de desarrollarse.

Para hablar en términos comprensibles, veámoslo de esta forma: el cerebro humano comienza a formarse de atrás hacia delante, siendo la corteza prefrontal la última en terminar su desarrollo. Esto ocurre hasta los 25 años de edad, aproximadamente.

Esta zona, ubicada detrás de los ojos, llamada también neocórtex (corteza nueva o corteza más reciente) es de las más importantes, debido a las habilidades que permite ejecutar. Es decir, es lo que denominamos como cerebro racional.

Funciones de la corteza prefrontal o neocórtex

Toma de decisiones

Planificación y organización de tareas y tiempos

Buen juicio, facultad para actuar con prudencia y acierto

Gestión de emociones

Control de impulsos

Empatía

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que nuestros adolescentes aún no dominan todas estas habilidades. Por lo tanto, no es un cerebro "incompleto" es que sencillamente no ha terminado su proceso de desarrollo.

La etapa de la adolescencia es una ventana maravillosa de oportunidades para su aprendizaje. Los adolescentes necesitan ser acompañados por padres y profesores que, al conocer esta información, podamos acompañar desde el conocimiento, entendimiento, empatía y cariño.