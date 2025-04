Dolor de garganta: esta bebida natural que puedes hacer en casa será tu aliada

Si no tienes dolor de garganta en ningún momento de los 12 meses del año, eres inmortal. Y es que, esta dolencia es muy común, y cabe destacar que no solo se produce en invierno. Si bien es cierto que el frío y las lluvias no ayudan a evitar el dolor de garganta, en primavera es más habitual de lo que creemos.

Los cambios de temperatura -por el día mucho calor y por la noche frío- de primavera provocan que el dolor de garganta no se vaya a la vez que el invierno. Es por eso que te vamos a contar un remedio casero súper sencillo que será tu gran aliado.

Solo necesitas jengibre, limón y miel. Y con estos tres ingredientes que puedes encontrar en el supermercado conseguirás una bebida totalmente natural y que será la solución para combatir el catarro.

El jengibre fresco es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Esto hace que sea ideal para calmar esa irritación que sentimos en la garganta. Eso sí, no te preocupes si notas que pica, es totalmente normal.

Bebida de jengibre, limón y miel | iStock

El limón es rico en vitamina C, lo que ayuda a mantener sanas las mucosas de la garganta y fortalece el sistema inmunológico en general. Y por último, la miel, que también tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antioxidantes que ayudan a hidratar y reparar la mucosa, creando así una capa protectora que reduce la irritación.

Preparar esta bebida es muy sencillo. Puedes hacerlo en una taza o en una cacerola, depende de la cantidad que quieras conseguir. Lo primero es hervir agua y añadir rodajas de jengibre. Debes dejarlo reposar durante 10 minutos.

Cúrcuma | iStock

Tras esto, retira la taza o la olla y agrega el zumo de un limón (o los que sean necesarios para la cantidad que vayas a preparar). ¡Y no te olvides de la miel! Y ya estaría, fácil, sencillo y eficaz, lo más importante.

Además, si quieres potenciar los efectos, puedes añadir una pizca de cúrcuma o pimienta negra -o ambas a la vez-. Las dos ayudarán a aliviar el dolor de garganta. Se recomienda beber esta infusión dos veces al día. No solo conseguirás que tu garganta te lo agradezca, sino que además estarás reforzando tus defensas.