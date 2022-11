¿Dolor de cabeza normal o migrañas? Aprende a distinguirlas

Seguramente en algún momento de tu vida has sufrido dolor de cabeza y no sabías si realmente podía llegar a ser algo preocupante. Si lo padeces de vez en cuando no debes preocuparte, no obstante, si sientes dolor de cabeza casi todos los días, es posible que tengas un dolor de cabeza crónico diario, como las migrañas. Existen diversos tipos de dolor de cabeza, pero saber identificarlo es fundamental para aplicar el tratamiento correcto en cada caso. No siempre es sencillo distinguir si lo que nos pasa es un simple dolor de cabeza sin más gravedad o una migraña severa. Te explicamos la diferencia entre migraña y dolor de cabeza y cómo identificarlas.

Las migrañas pueden estar causadas por la intolerancia a un alimento. | Gtres

Las migrañas son una enfermedad que puede interrumpir nuestra vida diaria por el dolor intenso que producen. De hecho, no aparecen así de la nada, sino que presentan algunos signos antes de desarrollarse, entre ellos, vista nublada, náuseas o rigidez en el cuello, esto son señales de que se aproxima una migraña. Además, no vienen solas y provocan un dolor intenso. Si padeces de migrañas seguramente tienes más sensibilidad a las luces y a los sonidos fuertes, puedes sufrir de estrés y ansiedad con frecuencia y apenas duermes.

En cambio, el dolor de cabeza suele sentirse a ambos lados de la cabeza y no es un dolor tan fuerte. Aunque no sea tan doloroso, si suceden a menudo estos dolores de cabeza pueden ser síntomas de otra cosa. De hecho, estos dolores surgen por tensiones musculares en la cara, cuello y hombros.

Aunque no exista una cura definitiva para las migrañas, se aconseja llevar un estilo de vida saludable, ya que ayuda a que no sean tan dolorosas. Por ello, es importante llevar una dieta saludable, hacer ejercicio físico, tener un horario de sueño regular y evitar el estrés. Todas estas son medidas que ayudan a aliviar el dolor que provocan las migrañas.

Seguro que también te interesa...

Migrañas: cómo tratarlas en casa