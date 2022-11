Día del Soltero: ¿Por qué se celebra el 11 de noviembre?

Diariamente, se conmemoran hechos, se recuerdan personajes históricos o se llevan a cabo campañas para sensibilizar a la sociedad sobre importantes temas como las enfermedades. En el calendario se recogen los días más normales y extendidos, como el Día de la Madre o Navidad. A pesar de esto, existen días peculiares donde se conmemoran aspectos poco comunes. Por ejemplo, el Día del Orgullo Zombi en febrero o el Día de la Limonada en agosto.

Noviembre es un mes cargado de fechas importantes, entre ellas el Día del Soltero. Sí, has leído bien, hoy es una jornada especial para aquellos que no tienen pareja. Para muchos es un día cualquiera, para otros tantos una jornada un poco triste al no tener alguien con quien compartir la vida. A pesar de ello, todos nos podemos beneficiar mucho. Pero, ¿de dónde nace esta tradición?

Día del Soltero, una festividad de origen asiático

La festividad en la que se celebra con orgullo la soltería tiene una interesante historia detrás. Esta fecha tan particular nació en China en 1993 como Guanggun Jie y, desde hace unos años, se ha extendido por el mundo.

Concretamente, debemos ir hasta la Universidad de Nanjing, una de las universidades más antiguas del país oriental, ya que fue allí donde un grupo de estudiantes del centro decidió intercambiarse regalos para celebrar la situación sentimental que atravesaban. Y, ¿por qué el 11 de noviembre?

La clave: el número uno

En dígitos, el 11 de noviembre se lee como 11/11, un número con un importante simbolismo en la cultura china y la razón por la que se escogió esta fecha: el número uno representa a una única persona. Por este motivo, se convierte en la combinación numérica perfecta al albergar hasta cuatro unos.

Esta fecha tan señalada ha pasado a ser el día contrario a San Valentín, el Día de los Enamorados, porque las personas que no han encontrado el amor también tienen derecho a tener su propio día. En lugares con más tradición, se organizan actividades como citas a ciegas para que las personas en esta situación sentimental puedan encontrar el amor.

El Single's Day en la actualidad

De todas formas, a esta festividad se le ha cambiado por completo el concepto y se ha vuelto de lo más comercial. Fue la empresa china 'Alibaba' la que le dio un vuelco. El negocio decidió aprovechar el tirón para multiplicar las ventas y sus beneficios y registró la marca '11.11 Single’s Day', convirtiendo la fecha en un día 100% mercantil.

Por ello, la gran mayoría de las tiendas aplican grandes descuentos y ofrecen importantes ofertas a los compradores. Se pueden encontrar rebajas en todos los ámbitos, desde moda en tiendas como Shein, C&A o Nike; hasta tecnología, como Huawei o cosmética, como Sephora.

Noviembre, el mes del descuento

¿Te suena de algo esta jornada de descuentos? Debido a sus características, podemos precibir este día como el previo a las otras dos grandes campañas que se acercan, Black Friday y Cyber Monday, eventos que este año tendrán lugar el 25 y el 28 de noviembre, respectivamente. Por lo tanto, noviembre se convierte en un mes cargado de ofertas, algo que nos puede servir para adelantar las compras navideñas y así ahorrar un poco más.