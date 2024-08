¿Cuánto te costará la boda de tus sueños? Calcúlalo con esta herramienta

Planificar una boda es una de las experiencias más emocionantes y, a la vez, más estresantes para cualquier pareja. Después de la pedida de mano, surge la pregunta más común: ¿cuánto nos costará la boda de nuestros sueños? Depende del número de invitados, del tipo de comida que quieras servir, del lugar en el que desees casarte…

La buena noticia es que ahora hay una herramienta que puede ayudarte a calcularlo fácilmente. Bodas.net, el portal de referencia en el sector nupcial en España, ha lanzado su innovadora Calculadora de Presupuesto.

Una herramienta para organizar tu boda sin estrés

El equipo de Bodas.net ha desarrollado esta práctica herramienta para brindar apoyo a las parejas que sueñan con organizar su boda ideal, pero que no saben ni por dónde empezar.

La Calculadora de Presupuesto de Bodas.net es muy sencilla de usar: solo necesitas responder tres preguntas clave sobre tu boda.

1. ¿Dónde planeas celebrar tu enlace? El lugar puede influir significativamente en el coste final.

2. Indica el número exacto de personas que asistirán a tu boda. Este dato es crucial para calcular gastos como el catering.

3. ¿Prefieres una boda económica, informal, clásica, elegante o de lujo? El estilo que elijas determinará en gran medida el presupuesto necesario.

Con estos tres simples datos, la Calculadora de Presupuesto te proporcionará una franja de precio indicativa, ayudándote a tener una idea clara de cuánto necesitas ahorrar o invertir.

Novios en su boda | Pexels

La temporada perfecta para las peticiones de mano

Si aún te encuentras en el paso previo a planificar una boda, es decir, aún no te has comprometido, recuerda que nos encontramos en la época perfecta para hacer una propuesta de matrimonio. Julio y agosto, no solo es plena temporada de bodas, sino también el momento preferido para las declaraciones de amor y peticiones de mano. Según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net junto con el profesor Carles Torrecilla de ESADE y Google, estos meses son los más populares para los compromisos.

¿Cuánto cuesta una boda en España?

El coste medio de una boda en España ha aumentado un 13% en 2024, situándose en 23.750 euros, con un gasto por invitado de 196 euros. Dado este notable incremento, es importante tener una buena planificación financiera antes de comenzar a organizarlo todo. Los mayores gastos en una boda suelen ser el catering, con una media de 10.600 euros, seguido del vestido de novia (2.150 euros), fotógrafos (1.500 euros) y videógrafos (1.200 euros).

Sin embargo, no hay que asustarse, pues cada boda es única y el coste puede variar significativamente. No es lo mismo celebrar una boda íntima en una finca privada que organizar una "destination wedding" en el extranjero. Según el Informe del Sector Nupcial 2024, un 70% de las parejas optan por bodas de coste moderado y la mayoría (83%) financia su boda con ahorros, regalos de invitados y apoyo familiar.

Banquete de boda | Pexels

Planificación financiera responsable

Contrariamente a lo que creen muchas personas, la mayoría de las bodas en España se planifican de manera ordenada y se mantiene un alto control de los gastos. Bodas.net revela que un 84% de las parejas declaran tener un conocimiento realista de su presupuesto, y un 45% afirma no haber tenido gastos imprevistos significativos.

Estos datos demuestran que las parejas españolas tienen una alta cultura de planificación financiera responsable. Sin embargo, siempre es posible que surjan imprevistos que afecten al presupuesto inicial. Por eso, herramientas como la Calculadora de Presupuesto de Bodas.net son fundamentales para evitar sorpresas y asegurar que tu boda sea todo lo que soñaste.