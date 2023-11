Consejos clave para una mujer que busca quedarse embarazada

Si estás intentando quedarte embarazada, seguro que cada día recibes decenas de consejos de lo que debes hacer. O los habrás recibido si has pasado por un embarazo, incluso de gente que no ha tenido ninguna experiencia directa.

Cada cuerpo es un mundo y nadie mejor que tú conoce su estado. María Castro reconoce en el videopodcast de GuíaInfantil ‘Qué esperar cuando estás buscando’ que no se siente del todo cómoda cuando tiene que aconsejar a una mamá: “No sé si me gusta mucho dar consejos porque no me gusta cuando me los dan a mí […] lo mejor es escucharlos todos y luego decidir con cuáles te quedas”.

Ana Brito, María Castro y Estefanía (Verdeliss) hacen una pequeña lista de recomendaciones que sale de una charla de sus propias experiencias para que cada una las aplique los consejos que considere. ¡Échale un ojo y toma nota!

1. Empieza con la suplementación de ácido fólico antes de quedarte embarazada

Muchas mujeres no lo saben, pero la Organización Munidal de la Salud recomienda empezar a suplementar con ácido fólico ANTES del embarazo1, desde que empiezas a intentarlo. Sin duda, este es el consejo estrella para cualquier mujer que desea quedarse embarazada. @Verdeliss nos pone el ejemplo de Femibion como una buena opción, ya que contiene ácido fólico y Metafolin* ®, que asegura y acelera la correcta absorción de folatos. Esto es especialmente importante ya que 1 de cada 2 mujeres no metaboliza correctamente el ácido fólico23. María Castro, nos cuenta por qué esto le pareció tan relevante al empezar a tomar Femibion: “Cuando los niveles de folato materno son bajos, hay riesgo de que el tubo neural del bebé se vea afectado”

2. Sigue una dieta equilibrada y haz deporte

Además de los suplementos, se recomienda llevar una dieta rica y equilibrada para aportar todos los nutrientes necesarios a tu cuerpo. Dentro del proceso de quedarse embarazada, también es importante adoptar hábitos saludables a nivel de actividad física.

Pese a lo que algunas personas puedan creer, hacer deporte no es malo para tu bebé. Puedes consultar con un experto los ejercicios más idóneos para tu estado según avanzas en las distintas etapas de este proceso, pero no debes renunciar al deporte si te sientes bien practicándolo.

Verdeliss, que es una gran deportista y corredora de maratones, lo tiene muy claro: “El embarazo no es una enfermedad. Si tú te sientes bien y puedes continuar haciendo deporte, es importante mantener tu estilo de vida. Lo mismo cuando ya tienes hijos”.

3. Tómate la vida con más calma

Parece un tópico, pero es una de las claves más importantes del embarazo. Intenta llevar una rutina lo más tranquila posible y sin estrés, desde la planificación de tu embarazo hasta el momento del parto.

Cada mujer es un mundo y es fundamental que no te compares con las demás en tiempos, características de tu embarazo o las decisiones que tomes durante este proceso.

María Castro recomienda aprender a relativizar los problemas u obstáculos que puedan surgir en el camino: “Creo que no hay que obsesionarse con cada detalle de la planificación (o, al menos, intentar no hacerlo). Pero, para mí es fácil decirlo; yo me quedé embarazada a la primera, pero si pasa un mes y otro mes y otro mes y no lo consigues... Es normal no estar relajada”.

4. Marca tus rutinas en el día a día

Siguiendo con la tranquilidad y la calma, es recomendable establecer una rutina marcada que simplifique tus esfuerzos del día a día.

Para Verdeliss, es muy importante que, durante el momento de la planificación, la mujer lleve una vida regular: “Cuando me he planteado quedarme embarazada, intentaba en la medida de lo posible bajar revoluciones. Incluso hacer zen, meditación, yoga... Es algo que antes no entraba en mi filosofía de vida pero he notado que me ayuda mucho”.

5. Escúchate a ti misma

Aunque son muchos los consejos o tips que recibes a lo largo de tu embarazo, es fundamental que te escuches a ti misma y a tu cuerpo. Nadie mejor que tú misma, y tu médico, para saber hasta dónde puedes llegar y qué te hace sentir mejor.

Ana Brito reconoce que su regla es no hacer caso a los consejos, sino escucharlos y aplicarlos como cada una crea conveniente: “Por lo que yo veo, todo parece un mar de comparaciones, se buscan consejos... y, al final, las mamás se olvidan de sí mismas, de relativizar, de priorizar”.

Verdeliss ha tenido 7 embarazos y ha notado mucho la diferencia entre la información que tenía a su disposición durante su primer embarazo (hace 18 años) y durante el último (hace 1 año).

Nos cuenta que, en su primera gestación, ni siquiera sabía que tenía que comenzar con la suplementación del ácido fólico antes de quedarse embarazada, tal y como recmienda la Organización Mundial de la Salud1: “Me tocó presentarme en el ginecólogo y su primera pregunta fue si estaba tomando ácido fólico... En ese embarazo, me lo empecé a tomar después, durante el primer trimestre, porque no lo sabía”. El resto de las gestaciones ya no le pillaron tan desprevenida.

¿Sabías que 1 de cada 2 mujeres no metaboliza correctamente el ácido fólico23? Femibion 1 es una buena opción para el proceso de planificación y primeras semanas de embarazo, ya que contiene Metafolin®. Se trata de una forma activa de folato que no necesita ser metabolizado para estar directamente disponible en el cuerpo de la mujer*. Femibion 1 ha sido desarrollado para apoyar las necesidades especiales de la mamá y del bebé desde el proceso de quedarse embarazada hasta la semana 12 de embarazo, siempre como complemento de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

Femibion® está siempre a tu lado, desde la planificación del embarazo hasta la lactancia. Con nutrientes seleccionados para un aporte a medida en cada fase de tu embarazo: aportan folato* (ácido fólico y Metafolin®) y otros nutrientes seleccionados.

