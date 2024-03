¿Cómo tenemos que ducharnos? Una farmacéutica nos da las 6 claves para que sea perfecta

Relajante, estimulante, en cinco minutos, más larga, con agua fría, caliente, por la mañana, por la noche, cantando a pleno pulmón o aclarando tus pensamientos... lo bueno que tienen las duchas es que siempre está dispuesta a darte lo que necesitas; pero... ¿tienes en cuenta lo que necesita tu piel?

Tantas cosas buenas tiene la ducha como mitos hay a su alrededor. Uno de los más habituales es si debemos ducharnos con o sin jabón. Como buena aburrida realidad que es la vida, la respuesta siempre es un depende. Pero vayamos paso a paso analizando todos los "ingredientes" de la ducha perfecta, según los dermatólogos.

¿Es mejor ducharse con agua fría o caliente?

Ni fría ni caliente, el agua debe ser templada. Ya lo siento, amantes del agua caliente, del vapor por todo el baño, pero el agua caliente no es lo que mejor le va a la piel. Nos quedamos con la templada, entre los 34 ºC y los 37 ºC (ya, para mí eso también es frío, la verdad).

¿En cuánto tiempo hay que ducharse?

Si tenemos en cuenta también el agua que gastamos, unos 5 minutos bajo el agua es suficiente. Pero no digas que te duchas en 5 minutos, que el tiempo de la ducha no es sólo el que pasas debajo del agua, sino cómo tratas a tu piel después (pero a eso vamos luego).

¿Hay que ducharse cada día?

También es un depende. Si hablamos de un niño (que genera menos sebo) en invierno… pues igual no haría falta, o en un bebé, por ejemplo. Pero si tenemos en cuenta que es un momento de relajación y contacto, sí es una buena idea. Aunque aquí viene otro tema a tener en cuenta si es diaria (incluso en algunos casos, si es varias veces al día), sigue leyendo.

"Después de la ducha, es importantísimo secarse correctamente, sobre todo en zonas de pliegues para evitar hongos y dermatitis".

¿Es bueno ducharse siempre con jabón?

Sí, hay que ducharse con jabón, casi siempre. Y esto tiene una explicación. Empecemos por decir que el jabón debe ser neutro para nuestra piel, es decir, ácido, porque el pH de nuestra piel es 5,5. Deberíamos evitar los perfumes en el jabón, aunque no es mala idea usarlo con aceites.

Ahora bien, Si vas a ducharte más de una vez al día, puedes centrar en esta segunda ducha el enjabonado (no el lavado con agua, no, eso es en todo el cuerpo) en las zonas donde se acumulan más glándulas sudoríparas.

En cualquier caso, es importante ser consciente de la cantidad de jabón que utilizamos. En los anuncios de jabón vemos una cantidad de espuma que no coincide con la que debería existir en realidad. Aunque te sorprenda, la cantidad necesaria es poco más lo que entra en un dedal. Más cantidad reseca más la piel, gastas más agua y deja más residuo.

Una mujer en la ducha con jabón en la mano | Pexels

¿Es necesario lavarse con esponja?

No es necesario exfoliar (por favor, que algunas os dejáis la piel en carne viva y tampoco hace falta eso), y teniendo en cuenta la humedad de la esponja, que no la sometemos a lavados y se quedan residuos, es un caldo perfecto de microorganismos. La respuesta es clara: mejor ducharse con la mano. Siempre con la mano. Sin duda. No hay que frotar, hay que cuidar nuestra piel con suavidad.

Si vas a usar esponja, que sea lo más suave posible, cámbiala cada poco tiempo (1 mes) y lávala en la lavadora.

Cómo cuidar tu piel después de la ducha

Y aquí venimos con la parte a la que menos tiempo dedicamos: el secado y la hidratación. Es importantísimo secarse correctamente, sobre todo en zonas de pliegues para evitar hongos y dermatitis. Y siempre hay que dedicar unos minutos a la hidratación de la piel con la loción que mejor se ajuste a nuestras necesidades.