Cómo sobrevivir fuera de casa si usas lentillas y tienes una emergencia

De gafas hay de diversos tipos (redondas, rectangulares, de pasta, metálicas…), de una gran variedad de colores y permiten cambiar de look de vez en cuando. Pero hay algunas personas que, por varios motivos, ya sea por estética o por comodidad, prefieren llevar lentillas.

Si este es tu caso, a lo mejor te habrás encontrado con situaciones inesperadas -como quedarte sin líquido de lentillas o que se te caiga la lente al suelo- que has tenido que solventar con lo que tenías más a mano.

Las lentes de contacto precisan de un mantenimiento especial, ya que son delicadas y hay que ir con muchísimo cuidado para que no hagan daño al ojo. A continuación, te vamos a dar algunos consejos sobre cómo cuidarlas y algún que otro truco.

¿Se te ha caído la lentilla al suelo y no la encuentras?

Antes de hacer nada, vigila tus movimientos porque, al no pesar demasiado, no tiene por qué haber caído cerca de ti. Si al cabo de un rato no la encuentras, te sugerimos este 'tip'.

Coge una hoja de papel y ve pasándola a ras de suelo. De esta manera, la lentilla se quedará pegada. Cuando la recuperes, lo primero que tienes que hacer es limpiarla muy bien. Más abajo te contamos cómo hay que hacerlo y cómo no.

¿No tienes a mano el estuche para las lentillas?

Pongamos que has salido de fiesta y, por cosas del azar, no duermes en casa y te has dejado el estuche para guardar las lentillas. ¿Cómo solucionarlo? Coge un vaso de chupito o similar, asegúrate de que está limpio y reluciente y llénalo con una solución salina estéril (aka suero fisiológico).

Esta es una solución puntual, para pasar la noche. No pueden estar así muchas más horas.

Es importante que no las dejes sin líquido -si se secan, pueden causar molestias- y no las guardes nunca en agua (ni del grifo ni destilada), ya que puede contener bacterias u otros microorganismos que pueden causar problemas oculares.

¿Te has quedado sin líquido para limpiar las lentillas?

Para limpiar las lentillas, la única opción es utilizar el líquido especial para ello. Los expertos descartan rotundamente las soluciones caseras y la saliva. Al igual que el agua, la saliva contiene un montón de bacterias que pueden producir patologías graves.

Como alternativa, existen las lentillas de un solo día (hay que tirarlas tras hacer su cometido) o aquellas de uso prolongado.

Otras opciones son ir a la farmacia (si es de noche, buscar una que esté abierta las 24 horas) y tener siempre a mano los botecitos en formato 'viaje'. Llaves de casa, móvil y botecito. Así seguro que no te lo dejas.

¿Cómo quitar una lentilla 'perdida' en el ojo?

Comprueba cada párpado. En el superior, levántalo un poco con los dedos y mira hacia abajo. En el inferior, lo mismo, pero mirando hacia arriba. Para hacer estos pasos las manos tienen que estar muy limpias.

Si no la ves en los párpados, a lo mejor es que se ha secado. Por eso, utiliza gotas de lágrimas para hidratarla de nuevo.