Cómo reciclar tu copa menstrual

Uno de los motivos que a muchas mujeres le llevan a probar y utilizar cada vez más la copa menstrual es la sostenibilidad. Es un método que contribuye a reducir los residuos de todo tipo relacionados con la regla.

Sin embargo, es posible que hayas decidido tirarla porque se te ha retirado la regla, porque no has acabado de adaptarte a ella y no te va bien del todo o porque hayas optado por otro método que te resulte más cómodo.

¿Qué hago con ella ahora que no la uso? Está claro que es un objeto de uso tan íntimo que no puedes regalarlo, por lo que no te queda otra de tirarlo. ¿A dónde? Esa es la gran pregunta. En este artículo te explicamos qué cómo reciclarla cuando no le vamos a dar más uso.

¿De qué material es tu copa menstrual?

Hay una manera bastante rápida de saber de qué material está fabricada tu copa menstrual y se obtiene respondiendo a la siguiente pregunta "¿Cuánto te ha costado"? Las copas menstruales de calidad están fabricadas de silicona de grado médico y oscilan entre los 25 euros.

Si te ha costado bastante menos, es más que probable que lo que te estés introduciendo en la vagina sea de plástico. Sí, de ese que se tiene que tirar al contenedor amarillo junto a las latas y los tetrabricks.

Si tu copa es de silicona de grado médico -un material biocompatible, hipoalergénico, flexible, resistente y utilizado en prótesis, implantes y otros dispositivos médicos-, el reciclaje es algo más complicado.

3 maneras de reciclar la copa menstrual de silicona

Es importante que la copa menstrual de silicona de grado médica esté debidamente desinfectada y esterilizada antes de considerar la reutilización o el reciclaje. Como ste proceso puede resultar todo un desafío, aquí tienes tres consejos que pueden ayudarte en esta tarea: