Cómo paliar el dolor de espalda durante el embarazo

El dolor de espalda es uno de los problemas más habituales durante el embarazo, especialmente durante los últimos meses de gestación, según indican desde The American College of Obstetricians and Gynecologists. Este malestar, dicen, es ocasionado por la expansión del útero que cambia de postura y ejerce presión sobre la espalda. Durante este proceso también se debilitan los músculos abdominales y esto incrementa el malestar.

Además, añaden que las hormonas relajan los ligamentos de las articulaciones para hacerlas más flexibles y preparar el paso del bebé por el canal del parto, un hecho que también hace que aumente este dolor.

Consejos para aliviar el dolor de espalda

Hay varias cosas que puedes hacer para prevenir o mejorar el dolor de espalda. Desde Mayo Clinic proponen una serie de consejos que te pueden ayudar a hacer frente a este problema:

Mantén una buena postura: Es habitual empezar a inclinarse hacia atrás para compensar el peso cuando la barriga crece. Esto genera sobrecarga muscular en la lumbar e incrementa el dolor de espalda. Por lo que, desde Mayo Clinic recomiendan mantener la espalda recta, el pecho elevado, hombros hacia atrás y rodillas relajadas. También aconsejan que cuando estés de pie, coloques los pies separados para tener un mejor apoyo. Además, indican que lo mejor es evitar estar de pie y sentarse con un almohadón pequeño en la parte lumbar.

Adapta la vestimenta: Procura usar zapatos cómodos y con una plantilla ortopédica. Mayo Clinic recomienda no usar tacones altos, ya que pueden impulsarte hacia delante y provocar caídas. Además, indican que puedes usar un cinturón de maternidad para que te aporte un apoyo adicional.

Levanta peso de manera adecuada: Cuando tengas que recoger algo del suelo o de una altura baja, ponte de cuclillas y haz fuerza con las piernas, sin levantar el peso con la espalda. Desde Mayo Clinic, puntualizan que es importante que conozcas tus límites y que pidas ayuda cuando sea necesario.

Duerme con una postura cómoda para el vientre: Lo mejor, indican, es dormir de lado y no hacia arriba o boca abajo. Mayo Clinic recomienda, además, usar almohadas de embarazo entre las rodillas dobladas, debajo del abdomen o detrás de la espalda, dependiendo de tus necesidades.

Recibe masajes: Los masajes pueden ayudarte a aliviar el dolor. Según Mayo Clinic, es recomendable aplicar una almohadilla térmica o una compresa de hielo.

Practica actividad física: Hacer deporte puede mantener la espalda fuerte para sobrellevar mejor el dolor durante el embarazo. Desde Mayo Clinic recomiendan seguir las indicaciones de un profesional para practicar ejercicio físico de una forma compatible con la gestación. Según dicen, las actividades acuáticas, caminar y los deportes moderados, combinados con estiramientos, son los más adecuados.