Cómo matener amistades sanas y duraderas

En esta línea, es muy importante esforzarnos por pensar bien nuestras palabras y expresar correctamente nuestros límites, dándole importancia a nuestros intereses y sin herir al otro.

Por ejemplo: "Ya sabes que no me gusta ese tipo de plan, no insistas por favor, prefiero que nos veamos otro día y hacemos cualquier otra cosa" o "me gustaría que mostraras más sensibilidad cuando hablemos de este tema, porque me hace daño cuando le quitas importancia a algo que a mí me genera tanto sufrimiento".