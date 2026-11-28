¿Alguna vez has intentado tocarte la punta de los pies y has sentido que tu cuerpo simplemente no te lo permite? ¿Te levantas por las mañanas con sensación de rigidez, notas tensión en la espalda después de pasar horas sentado o sientes que tus movimientos son cada vez más limitados? Si te identificas con alguna de estas situaciones, quiero que sepas algo importante: no necesitas ser una persona flexible para empezar a trabajar tu flexibilidad.

Como entrenadora personal, una de las ideas que más me gusta transmitir es que nuestro cuerpo tiene una enorme capacidad de adaptación. No importa si nunca has practicado estiramientos, si llevas años sin hacer ejercicio o si consideras que eres una persona poco flexible. Siempre puedes empezar a mejorar tu movilidad y descubrir una forma más cómoda y consciente de moverte.

¿Por qué es importante trabajar la flexibilidad?

Con el paso del tiempo, el sedentarismo, las largas jornadas frente al ordenador y la falta de movimiento pueden contribuir a que determinadas zonas de nuestro cuerpo pierdan movilidad. La musculatura puede sentirse más rígida y algunos movimientos habituales pueden resultar menos cómodos.

Dedicar unos minutos al día a trabajar la flexibilidad puede ayudarnos a mejorar el rango de movimiento de las articulaciones, favorecer la movilidad corporal y desarrollar una mayor conciencia de nuestro cuerpo.

Además, incorporar estiramientos a nuestra rutina puede ser una excelente manera de desconectar del estrés diario, respirar con tranquilidad y dedicar un momento exclusivamente a nuestro bienestar.

Eso sí, debemos recordar que ganar flexibilidad es un proceso progresivo. No se trata de conseguir una postura espectacular el primer día, sino de avanzar poco a poco, respetando nuestros límites y escuchando las sensaciones de nuestro cuerpo.

Mujer haciendo un ejercicio para mejorar la flexibilidad | Magnific

Cinco ejercicios para empezar desde cero

Si estás dando tus primeros pasos, te recomiendo comenzar con una rutina sencilla, sin necesidad de material y que puedas realizar cómodamente en casa. Estos cinco ejercicios son una buena base para trabajar diferentes zonas del cuerpo.

1. Postura del niño: relaja y estira la espalda

Arrodíllate en el suelo, lleva los glúteos hacia los talones y extiende los brazos hacia delante, dejando que el pecho se acerque suavemente al suelo. Respira profundamente y relaja los hombros.

Este ejercicio ayuda a estirar suavemente la musculatura de la espalda y permite liberar tensiones acumuladas. Es una buena opción para comenzar la rutina con calma.

2. Estiramiento de isquiotibiales: trabaja la parte posterior de las piernas

Siéntate con las piernas extendidas hacia delante. Inclina ligeramente el tronco desde las caderas, intentando acercarte a las piernas sin forzar. No es necesario tocar los pies.

Mantén las rodillas ligeramente flexionadas si lo necesitas. Con este movimiento trabajamos la flexibilidad de la parte posterior de los muslos, una zona que suele sentirse especialmente rígida en personas sedentarias.

3. Zancada baja: mejora la movilidad de las caderas

Coloca un pie delante y apoya la rodilla contraria en el suelo. Desplaza suavemente la pelvis hacia delante, manteniendo el tronco erguido.

Notarás el estiramiento en la zona anterior de la cadera de la pierna que queda atrás. Este ejercicio resulta especialmente interesante para quienes pasan muchas horas sentados.

4. Gato-vaca: moviliza la columna vertebral

Mujer haciendo el ejercicio gato-vaca para ganar flexibilidad | Magnific

Colócate a cuatro apoyos, con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Al inhalar, arquea suavemente la espalda y eleva la mirada. Al exhalar, redondea la columna llevando la barbilla hacia el pecho.

Alterna ambos movimientos de manera controlada. Es un ejercicio excelente para trabajar la movilidad de la columna y aprender a coordinar la respiración con el movimiento.

5. Postura de mariposa: trabaja la apertura de caderas

Siéntate en el suelo, junta las plantas de los pies y deja que las rodillas se abran hacia los lados. Sujeta los pies con las manos y mantén la espalda erguida.

Permite que las piernas desciendan de forma natural, sin empujarlas ni forzarlas. Este ejercicio ayuda a trabajar la movilidad de la zona interna de los muslos y las caderas.

La constancia es más importante que la intensidad

Uno de los errores más habituales cuando comenzamos a trabajar la flexibilidad es querer conseguir resultados demasiado rápido. Intentamos llegar más lejos, forzamos una postura o comparamos nuestros avances con los de otras personas. Sin embargo, el cuerpo necesita tiempo para adaptarse.

Mi recomendación como entrenadora personal es comenzar con sesiones de entre 10 y 15 minutos, unas tres o cuatro veces por semana. Puedes mantener los estiramientos estáticos entre 20 y 30 segundos, respirando con normalidad y evitando cualquier sensación de dolor. Antes de comenzar, dedica unos minutos a realizar movimientos suaves para preparar el cuerpo.

No olvides que cada persona tiene unas características, unas necesidades y unos límites diferentes. Lo importante no es llegar más lejos que nadie, sino conseguir que tu cuerpo se mueva cada vez mejor.

Tu mejor inversión es dedicarte tiempo

A veces pensamos que para cuidarnos necesitamos largas sesiones de entrenamiento, gimnasios especializados o rutinas complicadas. Pero la realidad es que pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia cuando los mantenemos en el tiempo.

Trabajar la flexibilidad es una forma de escucharte, de conocer mejor tu cuerpo y de invertir en tu bienestar físico. No necesitas esperar a sentirte rígido, a tener molestias o a perder movilidad para empezar.

Quiero que te quedes con una idea: no necesitas ser flexible para comenzar, necesitas comenzar para desarrollar tu flexibilidad. Así que busca un espacio tranquilo, ponte ropa cómoda, extiende tu esterilla y regálate unos minutos. Tu cuerpo no necesita que lo fuerces, necesita que lo cuides.

Porque entrenar no consiste únicamente en ser más fuerte o más rápido. También consiste en moverte mejor, sentirte mejor y disfrutar de tu cuerpo en cada etapa de tu vida. Empieza hoy. Tu yo del futuro te lo agradecerá.