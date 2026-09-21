Carlota Melendi actualiza el estado de su hermano tras haber tenido que ser operado

El viernes 18 de septiembre se celebró la fiesta de clausura de la edición número 84 de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con la fiesta The Closing Party llevada a cabo por El Corte Inglés en el Museo Reina Sofía.

Numerosas celebridades e influencers acudieron al evento, entre ellas, Carlota Melendi, la hija del cantante y coach de La Voz que está activa en redes sociales desde hace poco menos de dos años.

La primogénita de Melendi, en común con su anterior pareja Miriam Martinez de la Vega, dio la última hora sobre la salud de su hermano Marco, a quien le sometieron a una operación de urgencia a principios de mes.

Además, la ya influencer ha comentado cómo ha sido desarrollar su carrera profesional siendo la hija de uno de los rostros más conocidos y admirados del panorama musical español, aparte de cómo está siendo la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano.

Carlota Melendi | Gtres

Cómo se encuentra su hermano

A principios de septiembre, Melendi y su ex pareja Dámaris Abad vivieron una de las situaciones más difíciles como padres: ver a un hijo enfermo. Y es que el 7 de septiembre, su hijo en común Marco, de 15 años, fue operado de urgencia.

La noticia la hizo pública Dámaris, conocida en el mundo de la música como La Dama, aunque no dio ningún detalle sobre el motivo de la urgencia. Dos días después, la cantante y compositora desveló, a través de sus redes sociales, que su hijo ya había recibido el alta y que se encontraba en casa para recuperarse, aprovechando también para agradecer todo el cariño recibido.

Desde entonces, no hubo novedades sobre cómo se encontraba Marco, hasta el viernes que, su hermana Carlota, contó ante las cámaras cuál es su estado de salud actual: "Él está genial, ya se está recuperando", afirmaba la influencer.

Carlota Melendi | Gtres

"No ha sido nada grave, o sea todo el mundo que esté tranquilo, que todos estamos genial y con salud que es lo más importante", aclaró la primogénita del cantante ante la prensa. "Así que nada, muy bien, todo muy bien, todo ha salido genial y ya está", finalizó Carlota.

El apoyo de su padre

Con todas las noticias del momento alrededor de Julia Janeiro y si ella misma se considera nepo baby, es inevitable que la prensa lo tenga presente ante el gran boom de hijos de famosos que ahora se dedican a las redes sociales.

Carlota Melendi, sobre si tener el título de hija de es un hecho que beneficia o perjudica, tiene una opinión clara: "No creo ni que perjudique ni que beneficie". La primogénita del cantante deja claro que "para mí es un padre más, del que he aprendido un montón".

Carlota Melendi | Gtres

La joven de 21 años expone que, incluso y con ese pensamiento, son muchas las cosas que tiene gracias a su padre: "Obviamente tengo cosas gracias a él, como creo que todos tenemos cosas gracias a nuestros padres. Y estoy súper orgullosa, la verdad, de todo lo que él consigue y todo lo que hace. O sea que para mí es solo orgullo y felicidad".

La vuelta a la rutina

Septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina, y aunque a mucha gente le guste volver al ruedo y a los hábitos cotidianos, hay gente a la que le cuesta más engancharse de nuevo por todos los cambios que esto conlleva.

Carlota, por su parte, confiesa que está siendo "un poco estresante", ya que "esto es una locura de aquí para allá todo el rato". Aún y con eso, afirma que está en un buen momento: "Estoy muy contenta la verdad, creo que se me está recibiendo muy bien, así que estoy muy feliz".

Carlota Melendi | Gtres

Finalmente, la influencer agradece a su padre: "Yo pienso que también mi padre me lo ha dejado fácil, porque él me ha dado muchos consejos desde pequeña, así que también creo que, gracias a él, se me ha hecho el camino más fácil".