Cindy Crawford, destrozada por la muerte de su hijo a los 27 años: la batalla de Presley contra la depresión y las drogas

Presley Gerber, hijo de la icónica supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, ha fallecido este domingo 20 de septiembre a los 27 años. Según los registros del médico forense del condado de Los Ángeles, el joven se encontraba en un centro de rehabilitación.

Por el momento, no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento. Tras la trágica noticia, un representante de la familia ha emitido un breve comunicado para solicitar espacio en estos momentos: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

Se trata de una devastadora pérdida a una edad muy temprana. Un joven al que le quedaba mucho por recorrer, tanto en el ámbito profesional como en su faceta de creador de contenido, donde abogaba activamente por la concienciación y el cuidado de la salud mental.

Cindy Crawford, Rande, Presley y Kaia Gerber | Gtres

Siguió los pasos de su madre en la moda

Presley fue el primogénito de Cindy Crawford tras su matrimonio con Rande Gerber en 1998. Nacido en Beverly Hills en 1999, creció en una familia muy unida junto a sus padres y su hermana pequeña, la también modelo Kaia Gerber, con quien mantenía una relación sumamente estrecha.

Según llegó a relatar él mismo en diversas entrevistas, tuvo una infancia activa en la que el deporte ocupaba un lugar central, practicando especialidades como natación, surf o waterpolo. Sin embargo, las prioridades cambiaron en cuanto comenzó a dar sus primeros pasos en la industria de la moda.

Heredero directo del atractivo físico de su madre y de su elegancia natural ante las cámaras, comenzó su carrera como modelo con tan solo 15 años. A lo largo de su trayectoria trabajó con grandes firmas internacionales como Dolce and Gabbana, Calvin Klein, Burberry o Ralph Lauren, además de protagonizar junto a su madre un recordado anuncio para Pepsi en 2018.

Presley Gerber | Gtres

Su dura batalla con la salud mental

A pesar de que de cara al público parecía tener una vida idílica, Presley sufrió graves problemas de salud mental desde muy joven. Según confesó, al volcarse en el trabajo, el deporte dejó de ser una prioridad en su rutina, lo que afectó directamente a su bienestar emocional y le llevó casi una década comprender la importancia de retomar la actividad física.

Para intentar salir adelante, el joven se puso en manos de psicólogos y psiquiatras, recibiendo tratamiento para la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico. De hecho, llegó a denunciar públicamente la sobremedicación a la que fue sometido tras consultar a numerosos especialistas sin recibir explicaciones claras sobre cómo gestionar esos fármacos.

Esta situación agravó su estado y desembocó en episodios de adicción a sustancias, llegando a ser arrestado en 2019 por conducir bajo los efectos del alcohol. Durante todo el proceso, sus padres se mantuvieron a su lado, protegiéndole y apostando por la discreción ante los medios de comunicación.

Presley Gerber | Gtres

Un altavoz para ayudar a los demás

A pesar de las dificultades, Presley mostró gran valentía al utilizar sus redes sociales y diversas plataformas para visibilizar su situación: "Quiero contar esto para que sientas que no estás solo, porque así es como yo me siento la mayor parte del tiempo. Tengo la sensación de que si hablo de ello, mucha gente sabrá que hay alguien más pasando por lo mismo", explicaba sobre su deseo de servir de apoyo a quienes estuvieran atravesando un proceso similar.

Kaia y Presley Gerber | Gtres

Su familia se convirtió en su principal sostén en esta lucha. Su propia hermana, Kaia Gerber, expresó en más de una ocasión el profundo orgullo que sentía por la sinceridad con la que su hermano compartía su testimonio para romper estigmas sobre la salud mental.