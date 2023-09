Cómo elegir la actividad extraescolar correcta para nuestros hijos

Ahora que ya ha empezado el curso escolar y ya han pasado los días de prisas y nervios por comprar el material y todo lo necesario para las clases, seguramente se te ha pasado por la cabeza esta importante pregunta: "¿Apunto a mi hijo a alguna extraescolar?" Si la respuesta es afirmativa, también te habrás preguntado "¿cuál es la adecuada?". La verdad es que hay una gran variedad de oferta y, a veces, puede resultar complicado elegir una actividad en concreto.

Lo primero y más importante es que le guste al niño o niña. No deberías obligarle a hacer algo que a él o ella no le guste solamente porque tú de pequeño no pudiste (o no te dejaron) hacerlo. Este es uno de los puntos más destacados que comenta Marta Prada desde su perfil de Instagram @pequefelicidad. Como comenta Marta, "sus intereses no tienen por qué coincidir con los tuyos. A veces son los miedos, las expectativas volcadas en ellos o las comparaciones las que eligen esas actividades para nuestros hijos".

Para escoger una extraescolar, lo primordial es tener presente la edad del niño y cuáles son sus intereses, necesidades y talentos. Una vez analizado esto, hay que observar también "su interacción social, las condiciones de la extraescolar y la metodología" de esta, ya que al realizar esta actividad va a aprender más y va a mejorar sus habilidades.

¿Qué más hay que tener en cuenta a la hora de elegir una actividad extraescolar?

La experta hace hincapié en otros cuatro puntos básicos para promover un desarrollo sano.

- Juego. La educadora propone una pregunta clave y que tienes que tomar en consideración cuando quieras apuntar a tu hijo a extraescolares: "¿tendrá tiempo para jugar al aire libre sin prisas?". Al aire libre, al parque o en casa, el pequeño debe tener tiempo para él, para que disfrute, juegue y se relacione. Apuntarlo a demasiadas actividades va a hacer que tenga poco tiempo para "ser niño", tal y como lo expresa la experta. Esto tiene relación con el siguiente punto.

- Movimiento al aire libre. La pregunta en este caso es "¿tiene el movimiento diario que necesita?". Marta Prada insiste en la idea de que los niños no deben recibir presiones ni exigencias por parte de los padres, ya que "el ritmo acelerado y la sobrecarga de tareas" puede llevar al "agobio, la frustración, la apatía y al miedo al fracaso". Lo fundamental es que el niño tenga tiempo para jugar, estar con la familia e, incluso, aburrirse. La educadora recuerda que "si el peque tiene todas sus necesidades afectivas y físicas satisfechas, acabarán brillando sus talentos".

- Tiempo para cooperar y hacer cosas por sí mismo/a. Tu hijo o hija tiene que tener tiempo para estar en casa y ayudar en las tareas del hogar.

- Tiempo de calidad en familia. Lo que la educadora destaca de este punto es que como padre y madre debes dejar de lado durante un buen rato las "distracciones laborales y virtuales" para prestar una "atención consciente" al pequeño y compartir momentos juntos.