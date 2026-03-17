Cómo detectar un ictus en minutos: el sencillo método de tres pasos que puede salvar vidas

El ictus es una de las emergencias médicas más graves y también una de las que más depende del tiempo de reacción. Según advierten los especialistas, cada minuto cuenta: cuando el cerebro deja de recibir sangre correctamente, millones de neuronas comienzan a morir.

Por eso, cada vez más profesionales sanitarios insisten en que la población aprenda a identificar sus señales. El médico y divulgador científico @davidcallejo10 ha explicado en redes sociales un método muy sencillo que permite detectar un posible ictus con tres maniobras rápidas.

Por qué actuar rápido es tan importante

Un ictus se produce cuando el flujo de sangre al cerebro se interrumpe o se reduce de forma significativa. Sin ese aporte de oxígeno, las células cerebrales empiezan a dañarse.

Según explica David, cada minuto que pasa durante un ictus se pierden aproximadamente 1,9 millones de neuronas, las cuales ya no se recuperan.

Además, el ictus es actualmente la principal causa de discapacidad en adultos, por lo que reconocer los síntomas a tiempo puede marcar una enorme diferencia en la recuperación del paciente.

Los síntomas que no deben alertarnos

Algunos signos pueden confundirse con otras afecciones y llevarnos a pensar que estamos sufriendo un ictus, los que debemos descartar son:

Pérdida de visión o visión borrosa

Dificultad para hablar o entender

Dolor de cabeza muy intenso y repentino

Debilidad o pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo

Ante cualquiera de estos síntomas, los especialistas recomiendan no alarmarse.

El test de los tres pasos para detectar un ictus

Para facilitar la identificación, David recomienda en su reel una prueba rápida que cualquiera puede realizar.

1. Levantar los brazos

Pide a la persona que levante ambos brazos al mismo tiempo, si uno de los brazos no se eleva correctamente o se cae, puede ser una señal de alarma.

2. Sonreír

Pide al paciente que sonría. Si la sonrisa aparece asimétrica o la boca se desvía hacia un lado, o si la persona siente hormigueo o adormecimiento en la cara, podría tratarse de un ictus.

3. Repetir una frase

Por último, pídele que diga el nombre de un objeto o que repita una frase sencilla. Si pronuncia mal las palabras, habla con dificultad o no tiene coherencia, es otro posible síntoma.

Qué hacer si aparece alguna de estas señales

Si se detecta cualquiera de estos signos, los especialistas recomiendan llamar inmediatamente al 112.

Móvil llamando al 112 | Unsplash

Los profesionales sanitarios cuentan con un tiempo limitado para intervenir y aplicar los tratamientos que pueden salvar tejido cerebral. Cuanto antes llegue el paciente al hospital, mayores serán las posibilidades de recuperación.

Un conocimiento que puede salvar vidas

David insiste en que la detección precoz del ictus no depende solo de los médicos, sino también de la población.

Aprender a reconocer estas señales puede parecer algo sencillo, pero en realidad puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una discapacidad permanente.

Porque cuando se trata de nuestra salud, y concretamente del cerebro, cada minuto importa.