Cómo conseguir que el armario siempre huela bien

Pocos gestos halagan tanto como una fuerte inspiración seguida de un "¡qué bien huele/s!". Los olores tienen el poder de evocar recuerdos asociados a momentos, lugares y personas. Por lo tanto, no es sorprendente que mantener la ropa con un aroma agradable sea una prioridad para muchos, llevando a invertir parte del salario en suavizantes y perfumadores que se utilizan generosamente en cada colada.

No obstante, a menudo todos estos esfuerzos resultan infructuosos cuando el armario adquiere olores a humedad o a cerrado. Esto es comprensible, ya que este mueble tiende a permanecer cerrado la mayor parte del tiempo, limitando así la ventilación. Si a esto le sumamos la práctica común de guardar la ropa limpia sin esperar a que se seque completamente, nos enfrentamos al desafío de lidiar con olores desagradables.

A continuación, te ofrecemos un par consejos para asegurar que tu armario siempre despida un agradable aroma:

Bolsas perfumadas de Primark (o de cualquier otra tienda)

Las bolsas perfumadas para armario, disponibles en tiendas como Primark, son una excelente manera de que tu espacio de almacenamiento huela siempre como si acabases de hacer la colada. Estas bolsitas vienen en una variedad de olores, desde florales hasta cítricos, permitiéndote personalizar el aroma de tu armario según tus preferencias o tu personalidad.

Al colocar estas bolsas estratégicamente entre tu ropa, no solo impregnarán tus prendas con su agradable olor, sino que también ayudarán a combatir la humedad, manteniendo a raya los molestos olores indeseados. Cada vez que abras las puertas de tu vestidor, un tsunami de olor a vainilla, rosas o eucalipto inundará tus fosas nasales.

Ambientador casero contra la humedad

Si prefieres una opción más personalizada y económica, puedes optar por crear tu propio ambientador casero utilizando bolsitas de tela. Esta opción es fácil de hacer y te permite experimentar con diferentes esencias para lograr el aroma perfecto.

Ingredientes

Bolsitas de tela permeable

Arroz (para retener la humedad)

Esencias aromáticas (lavanda, vainilla…)

Elementos naturales opcionales (rama de canela, de romero…)

Paso a paso

1. Llena las bolsitas de tela con arroz. El arroz actuará como un absorbente natural de la humedad, manteniendo tu armario seco y fresco.

2. Agrega varias gotas de tus esencias aromáticas preferidas al arroz. Puedes experimentar con combinaciones para obtener un aroma único.

3. Si lo deseas, coloca elementos naturales como una ramita de canela o una rama de romero en las bolsitas para un toque adicional de frescura o para sustituir las esencias aromáticas artificiales.

4. Ubica estas bolsitas de manera estratégica en tu armario. Puedes colgarlas en perchas, colocarlas en estantes o incluso entre la ropa doblada. Este ambientador casero no solo proporcionará un aroma delicioso, sino que también añadirá un toque personalizado a tu espacio.

Consejos adicionales para un armario siempre fresco

Aparte de usar ambientadores y bolsas de arroz para la humedad, es primordial que de forma periódica dediques una parte de tu tiempo a limpiar el interior del armario, eliminando el polvo y cualquier objeto que pueda estar afectando el olor. Si el mueble en cuestión es de madera, te recomendamos que le pases un trapo con el limpiador de muebles de madera de Mercadona, pues deja un aroma muy agradable y duradero.

Por otro lado, trata de ir lavando la ropa que lleva mucho tiempo guardada y no te la has puesto. Si no la vas a lavar, mejor envásala al vacío con estas maravillosas bolsas que venden en Amazon.