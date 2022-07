Carcasa universal para hacer fotos bajo el agua: La tiene Amazon y sirve para cualquier móvil

Si no has hecho una foto o un vídeo, parece que no has estado. Esta es la sensación que se ha instalado en la sociedad con la aparición de los smartphones y las redes sociales. Tenemos la necesidad de fotografiar y grabar todo en cualquier instante y en cualquier situación. Incluso queremos documentar lo que pasa bajo el agua.

Para ello, hay que tener cuidado al escoger el producto adecuado para que el móvil no se estropee ni se moje. Por eso, en Amazon podrás encontrar una serie de protectores universales aptos para varios modelos de smartphone.

En un momento en que cada modelo de móvil tiene sus propios cargadores y accesorios -aunque se dan pasos para una regulación que los unifique todos- es de agradecer encontrar un producto como este, que podrás compartir con tu familia y amigos con móviles diferentes al tuyo.

Funda para móvil universal impermeable

Con esta carcasa estanca podrás grabar los momentos más divertidos y emocionantes de tus vacaciones en la playa o en la piscina sin miedo a que entre agua en el móvil.

Carcasa para móvil universal impermeable | Amazon

Podrás bajar hasta 15 metros de profundidad y llevarla cómodamente colgada del cuello con la correa que viene incorporada. O, si lo prefieres, la funda lleva un orificio específico para poder poner un trípode o un estabilizador. Así las imágenes quedarán siempre perfectas.

Tiene un cristal antirreflectante que permite ver perfectamente en todo momento lo que se está grabando o fotografiando. Además, es resistente al polvo, al hielo y a la nieve.

Antes de meter el móvil en la carcasa ten en cuenta que tienes que encender la cámara de vídeo o de foto. Para tomar las fotos o darle al play al vídeo podrás hacerlo con el obturador que tiene incorporado.

Esta funda está diseñada para móviles de 6,8 pulgadas y es apta para 15 modelos de iPhone y 11 modelos de Samsung, entre otros.

Su precio es de 45,99 €.

Otros modelos de fundas impermeables

Bolsa estanca universal para móvil | Amazon

El siguiente tipo de funda es más ligero: su peso es de 50 gramos (el anterior pesa unos 620 g).

Sirve para smartphones de hasta 7 pulgadas y es compatible también para varios modelos de Xiaomi y Huawei, más allá de iPhone y Samsung.

La ventanilla transparente de esta funda es táctil, así que podrás utilizar el móvil sin sacarla de ella.

Pero no solo sirve para el móvil, también puedes aprovecharla para guardar y proteger objetos como las tarjetas de crédito y el monedero.

Dos unidades cuestan 12,94 €.

Funda impermeable universal | Amazon

Un tercer modelo muy práctico es este. En Amazon encontrarás dos unidades con un 32% de descuento. Llévatelos por 13,69 €.

Está pensado para llegar a una profundidad de 30 metros. Ve con cuidado porque a mayor profundidad puede dañar el móvil.

También es para dispositivos de hasta 7 pulgadas: iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei, HTC o Sony.

Tres bolsas impermeables universales | Amazon

Y si quieres comprar fundas para tus familiares o amigos, aprovecha este pack de tres por 12,99 €. Es compatible para móviles OnePlus, Motorola, LG y Sony, entre otros modelos, de hasta 6,9 pulgadas.