Calendarios de Adviento para los que ya no son tan niños

El espíritu festivo no tiene edad, y aunque tradicionalmente los calendarios de Adviento han sido una emocionante cuenta atrás para los niños que esperan ansiosos la llegada de la Navidad, no hay razón para que los adultos no puedan disfrutar de esta encantadora tradición.

En este artículo, te traemos una variedad de calendarios de Adviento diseñados especialmente para aquellos que han dejado atrás la infancia, pero que aún anhelan la emoción y la sorpresa que brinda esta temporada especial. Porque la magia de la Navidad puede durar para siempre.

Calendarios de belleza

Unos de los calendarios de Aviento para adultos que más triunfan son los de productos de belleza. Cada vez son más populares y por eso, año tras año, hay más marcas que se suman a hacer el suyo.

Si eres de esas personas que se gastan el sueldo en maquillaje de alta gama, el calendario de Charlotte Tilbury es una opción perfecta para ti. Con un formato diferente, de tan solo 12 días, esta cajonera contiene 2 productos de la firma de tamaño estándar y 10 mini versiones de maquillaje y productos de cuidado de la piel. Se llama Lucky Chest Of Beauty Secrets, cuesta 200 euros y en la página web oficial está agotado. Sin embargo, en Amazon y en Sephora aún se puede comprar por un importe más elevado.

Calendario Charlotte Tilbury | Amazon

Otra opción más económica, por 47,44 euros, es el calendario de Adviento de NYX, con 12 cajones que contienen 12 minitallas de sus famosísimos pintalabios, para que estemos listos para ese beso bajo el muérdago.

Calendario NYX | Amazon

También es muy original el de Rituals, que contiene productos de higiene y cuidado de la piel unisex. En forma de árbol, ayudará a dar ese toque navideño a la habitación donde lo ubiques. Cuesta 69,65 euros.

Calendario de Rituals | Amazon

Con un presupuesto más bajo, también hay los calendarios de aviento de Mercadona que cuestan alrededor de 20 euros y contienen frascos pequeños de sus perfumes o algunos de sus top ventas de maquillaje.

Calendario de Adviento | Mercadona

Y para terminar, uno para las amantes del mundo de las uñas: el de NEONAIL. Hay uno con 24 ventanillas y otro con 12, el primero cuesta 89,99 euros y el segundo, 59,99 euros. En ambos encontrarás varias bases y tops para empezar el 2024 con las mejores manicuras. ¡Aprovecha ahora que están rebajados!

Calendario de Adviento | NEONAIL

Calendarios de placer

Ahora pasamos a una versión muy adulta y atrevida de los calendarios de Adviento: los de marcas de juguetes sexuales. En este apartado encontramos el de Satisfyer, que incluye juguetes como el Satisfyer Cutie Heart, el aceite de masaje con aroma de agujas de abeto o el de orgasmo y anal relax fluid. Su precio es de 59,98 euros.

Calendario de Adviento | Satisfyer

Y si tienes un presupuesto más elevado, también puedes optar por el de Womanizer y Lovehoney, que también contiene 24 sorpresas de placer sexual: desde vibradores y ataduras hasta masturbadores y masajeadores. Su precio es de 180 euros.

Calendario de Adviento | Womanizer

Otros calendarios

Hay muchas tipologías de calendarios de Adviento para adultos, como este de especias y recetas de Just Spices que cuesta 29,99 euros.

Calendario Just Spices | Amazon

O este de La Sagra con 21 cervezas de 33 ml y 3 regalos sorpresa. ¡Más vale que lo guardes en la nevera! Su precio es de 42,29 euros.