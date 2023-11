Dónde comprar árboles de Navidad artificiales grandes y baratos

Desde tiempos inmemoriales, la sociedad se divide entre las personas que aman la Navidad y las que la odian. Si eres de las primeras, seguramente ya hayas caído en la tentación de escuchar el álbum de Mariah Carey o hayas visto por enésima vez la película de Love Actually, para ir calentando motores. No te culpamos, el espíritu navideño invadió las redes sociales nada más finalizar la época de Halloween. Incluso algunas famosas, a día de hoy, ya han decorado la casa para la temporada navideña. Chiara Ferragni, por ejemplo, ya ha publicado el retrato familiar frente al árbol.

Si no te has anticipado tanto como la influencer italiana, puede que justo ahora comiences a plantearte qué día bajarás esa caja llena de decoraciones de lo más alto de tu armario para poner tu hogar en modo "christmas". ¿Y qué hay del árbol? A no ser que lo compres natural, podría ser que este año te tocara renovarlo. Si es así, a continuación te dejamos opciones de abetos de Navidad artificiales, grandes y baratos, para que no te gastes ni un euro de más:

Árboles de Navidad artificiales low cost

En Amazon, encontrarás la marca TRMLBE que ofrece árboles de plástico de todos los tamaños y estilos a un precio bastante asequible. El árbol de 150 centímetros tan solo cuesta 28,99 euros y está disponible en tres acabados distintos: verde, verde con puntas nevadas o completamente nevado -algo más caro-. Todos los modelos vienen, además, con una decoración de piña. Es fácil de montar y muy realista para el precio que tiene, por lo que es una buena opción.

Árbol de Navidad artificial | Amazon

De la misma medida que el anterior y con un precio similar, el árbol de Navidad artificial de Ikea podría ser otra buena compra. Bajo el nombre de VINTERFINT, este elemento decorativo promete no pinchar y ocupar poco espacio, tanto cuando está montado como cuando está recogido. Es perfecto para casas con poco espacio.

Árbol de Navidad artificial | Ikea

No obstante, si tu precio es aún más ajustado, deberás optar por el de Lidl. También con una medida de 150 centímetros, este abeto de plástico tan solo cuesta 19,99 euros. No es tan realista como los anteriores, pero cumple perfectamente su función.

Árbol de Navidad artificial | Lidl

También el Lidl puedes encontrar una opción de 160 centímetros que cuesta 29,90 euros, pero se trata de un árbol de madera. Si no eres muy tradicional en estas fechas, atrévete a innovar con esta opción.

Árbol de Navidad artificial | Lidl

Por último, te recomendamos también el árbol de Navidad artificial plegable de Leroy Merlin. Tiene montaje rápido, mide igual que los anteriores y cuesta 29,99 euros. En su descripción prometen una larga vida útil, por lo que lo amortizarás.