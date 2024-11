Bloquear a tu ex, ¿sí o no? La respuesta de una psicóloga

Cuando se acaba una relación siempre hay dolor. Puede que uno de los miembros lo sienta más que el otro, pero una ruptura de pareja conlleva grandes cambios para las dos personas. Sabiendo que en las dos partes hay un sufrimiento, ¿es recomendable bloquear a un ex? La respuesta general suele ser que "sí", que ayuda mucho a pasar página y a superar la ruptura. Te cuento por qué en este artículo.

Una ruptura es un duelo

El duelo es un proceso psicológico que se produce cuando perdemos algo valioso. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, una ruptura amorosa, un cambio de trabajo o una mudanza. Es decir, aunque el evento sea positivo, se produce un proceso de duelo.

De todas formas, hay factores que pueden hacer que un duelo sea más difícil.

Discusión de pareja | Pexel

Factores de riesgo en un duelo producido por una ruptura de pareja

Edades tempranas: Cuanto más joven, más difícil es aceptar que esa persona fallezca o menos herramientas de autorregulación emocional tenemos para afrontar una ruptura.

Escasez de aficiones o intereses: Cuantos menos intereses tengamos, más difícil es aceptar un duelo y avanzar.

Autoconcepto de "persona fuerte": Las personas que se describen a sí mismas como fuertes provocan una actitud de negación ante las necesidades afectivas.

Ruptura repentina o imprevista: Cuanto más repentina o imprevista sea la ruptura, más difícil será de aceptarla.

Sufrimiento largo antes de la ruptura: Si ha sido largo el proceso de toma de decisión, alargando así el sufrimiento que trae consigo la situación, más difícil será la ruptura.

Falta de explicaciones: Aceptar una ruptura cuando no sabemos por qué se ha producido es una gran complicación a nivel emocional porque nos falta la base para darle sentido a la situación.

Falta de apoyo familiar y social: La familia y los amigos son el recurso más importante para superar cualquier tipo de adversidad.

Ruptura de una pareja | iStock

En línea con los factores de riesgo, llevar muchos años de relación o tener hijos e hipotecas en común son factores que complican la ruptura de pareja. Sin embargo, también puede suponer un duelo complicado llevar poco tiempo en la relación de pareja. En este último caso, la ruptura se produce en una fase muy intensa del enamoramiento, lo que provoca una necesidad afectiva relevante hacia el otro.

Factores cognitivos ante una ruptura

Tanto si hemos sido nosotros los que hemos tomado la decisión de romper, como si no… tanto si deseábamos esa ruptura como si no… nuestra mente busca el "statu quo" (mantener las cosas como están) y eso provoca que unos días más tarde de la ruptura aparezcan:

Pensamientos de arrepentimiento: Por ejemplo, "podría haber aguantado un poco más", "todo era mejor cuando estábamos juntos" o "se me olvidó por qué le había dejado, con lo bien que estamos cuando estamos juntos".

Pensamientos de culpabilidad: Por ejemplo, "no debería de haberlo hecho", "es todo por mi culpa" o "debí haberme esforzado más".

Sentimientos de soledad: Por ejemplo, "no voy a volver a encontrar a nadie nunca más", "echo de menos estar con él" o "me voy a quedar sola".

Sentimientos de inferioridad: Por ejemplo, "no merezco ser feliz", "si fuera mejor, encontraría a parejas mejores" o "no merezco a nadie mejor".

Estas son algunas de las consecuencias que se producen a nivel cognitivo y emocional tras las rupturas que tienen el objetivo por parte de nuestra mente de no esforzarnos para adaptarnos a una nueva realidad. Nuestra mente va a buscar que permanezcamos igual para ahorrar recursos.

Mujer mirando el móvil | iStock

¿Por qué es buena idea bloquear a un ex?

Teniendo en cuenta todo lo anterior, bloquear a la persona con la que hemos roto es muy recomendable para poder pasar página y continuar nuestro camino incluso cuando llegue esa fase del duelo en la que empezamos a tener pensamientos que buscan el "status quo" y reconciliarnos con esa persona a toda costa.

Es importante tener en cuenta que, aunque echemos de menos a esa persona, no significa que sea una "señal" o que sea un argumento a favor de estar juntos. Para tomar la decisión de romper una relación es importante analizar lo que sucede, pensar si tiene solución y si la tiene, valorar si estamos dispuestos y si es posible actuar para solucionarlo.

También es importante no autoengañarnos para continuar hablando con nuestro ex y querer mantenerle incluso cuando la ruptura es reciente, ya que esto solo complicará las cosas y alargará el proceso. Esto no quiere decir que en el futuro no sea posible una relación de amistad, pero para no sesgar las cosas un objetivo temporal puede ser permanecer un año sin contacto.