Cómo afrontar las discusiones de pareja: 3 consejos de una experta

Uno de los principales problemas en las relaciones de pareja radica en la forma en que afrontamos los conflictos que surgen, ya sea por inseguridades, diferencias de opiniones o la convivencia diaria. Estos factores, si no se gestionan adecuadamente, pueden poner en riesgo tu relación. Sin embargo, lo importante es saber cómo lidiar con ellos y trabajar junto a tu pareja para encontrar soluciones.

En este artículo, trataremos de darte las claves para solventar estas situaciones fijándonos en los valiosos consejos de Silvia Congost, psicóloga y experta en relaciones de pareja. En su artículo Tres consejos para evitar conflictos de pareja, publicado en su blog, Silvia comparte estrategias efectivas para mantener una relación sana y equilibrada, promoviendo una comunicación respetuosa y amorosa.

1. Localiza qué necesitas y exprésalo asertivamente

Antes de hablar, es importante detenerse y reflexionar sobre lo que realmente te está molestando. A veces, reaccionamos impulsivamente, ya sea defendiéndonos o atacando, sin entender qué es lo que realmente nos incomoda. Al tomarnos un momento para identificar nuestras propias necesidades o emociones, podemos expresarlas de manera más clara, respetuosa y sin generar un conflicto. Hablar con calma y autoconocimiento permite que la otra persona te entienda mejor y facilita la conversación.

2. Descubre cuáles son tus detonantes para que la otra persona los conozca

A menudo, reaccionamos de manera exagerada ante algo que, en apariencia, no es tan grave. Es posible que lo que nos moleste no sea tanto el contenido del mensaje, sino la forma en que se nos comunica (como un tono irónico, por ejemplo). Identificar qué cosas nos desencadenan estas reacciones desproporcionadas es clave. Al compartir estos detonantes emocionales con nuestra pareja, le damos la oportunidad de evitarlos o abordar las situaciones de manera más cuidadosa, lo cual puede prevenir conflictos innecesarios.

3. Gestiona bien los tiempos

La gestión de los tiempos es crucial durante y después de una discusión. A veces, cuando nos enteramos de algo que nos molesta o recibimos una noticia desagradable, nuestras emociones se intensifican, lo que nos lleva a reaccionar impulsivamente. En estos casos, es mejor hacer una pausa, esperar unos minutos o incluso unas horas, para que la intensidad emocional baje y podamos pensar con más claridad.

En lugar de atacar, podemos enfocar el problema de manera constructiva. Además, es importante no dejar los temas pendientes después de una discusión. Muchas veces, creemos que, al finalizar una discusión, el problema se resuelve, pero no siempre es así. Es necesario retomar el tema cuando ambos estéis más calmados para encontrar una solución juntos. Si dejamos un conflicto sin resolver, podemos hacer sentir a nuestra pareja que el problema no nos importa, lo que puede empeorar la situación.

Todos los conflictos son parte natural de cualquier relación, pero saber cómo manejarlos es clave para mantenerla fuerte. Recuerda aplicar estos consejos y trabajar en ellos para resolver los desacuerdos de manera respetuosa. Con práctica y paciencia, tú y tu pareja podréis superar cualquier obstáculo y fortalecer vuestro vínculo.