Mi tupper de plástico tiene bisfenol A: ¿Estoy en riesgo?

El plástico es un material que puede estar formado por diferentes componentes. Ha sido una de las grandes revoluciones en cuanto a materiales: no es caro, pesa poco, es versátil… pero cuando hablamos de alimentación no solo sirve eso, también tiene que ser seguro.

¿Cómo se sabe qué plásticos son malos para la salud?

Con ensayos de migración en los que se analiza si algo de material migra al alimento. Posteriormente se analiza qué es lo que ha migrado. Los límites de migración garantizan que, en caso de que algo pase al alimento, esto lo hará en condiciones seguras durante toda nuestra vida, incluso a altos niveles de exposición.

Cuando escuchamos cosas como que se ha encontrado presencia de material plástico en la orina de personas, es normal que nos preocupemos. Pero ¿Qué significa esto en realidad? Ahí también está la clave.

Si quieres un bolso que vale 300 euros y en el banco tienes 2 céntimos, sí hay presencia de dinero en el banco, pero no será posible que te compres el bolso.

Por lo tanto, tengamos en cuenta de que si tenemos presencia de substancias en la orina es que lo hemos eliminado.

Si a todo esto le añades la palabra "disruptor endocrino", que ya suena mal, el pánico está servido.

¿Qué es un disruptor endocrino?

Cualquier sustancia química diversa y heterogénea (es decir, aquí entra todo) que podrían tener la capacidad de alterar el (ya complicado) sistema hormonal de nuestro organismo. El origen puede ser animal, vegetal (como los conocidos fitoestrógenos) o sintético.

Hablamos de más de 800 sustancias identificadas como tal por la OMS, pero parece que sólo se oye hablar del Bisfenol A.

¿Qué es el Bisfenol A?

Es un compuesto utilizado en combinación con otras sustancias para la fabricación de plástico de policarbonato y otras resinas.

Este plástico está autorizado para el uso en contacto con alimentos, siempre que se cumplan las normativas apropiadas.

Todos los materiales en contacto con los alimentos y cualquier sustancia susceptible de ser incluida en un alimento es analizado y revisado por las autoridades europeas en seguridad alimentaria (EFSA) de forma independiente y basada siempre en estudios fiables.

El Bisfenol A se ha revisado en 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016 y 2022. Ahí es nada.

Algunos estudios indican que el Bisfenol se metaboliza y cambia a otra sustancia que no es disruptora endocrina y se elimina por la orina.

En 2015 la EFSA disminuyó de forma temporal la ingesta tolerable a 4 microgramos/kg/día. Ahora que ha vuelto a revisar, propone disminuir aún más este valor dejándolo en 0.04 nanogramos/kg/día.

Esta nueva propuesta de límites máximos viene alentada por el principio de precaución ya que en estudios en animales (no en humanos), parece que aumentan el número de un tipo de glóbulos blancos (células T-helper) que, si se encuentran en valores altos, podrían estar relacionados con el desarrollo de inflamación pulmonar alérgica.

¿Dónde encontramos este material?

Tengamos en cuenta que en envases para niños, biberones, vasos, etc. hace 10 años que está retirado. En el resto de envases como tupper o botellas de plástico, está en márgenes permitidos.

Lo que sí es importante es usar los envases para lo que son y siempre con las indicaciones del fabricante, no lavar o ponerlo en el microondas, no reutilizar si no lo especifica o no poner zumo en una botella de agua.

¿Es peligroso el Bisfenol A?

Un peligro es "sólo" una amenaza. En este caso deberíamos tener en cuenta el riesgo. Es decir: un peligro es que haya una tormenta, un riesgo es colocarnos debajo de un árbol; es decir, la posibilidad de que ocurra realmente un peligro.

Si lo que queremos es analizar si estamos en riesgo, debemos conocer a la cantidad de Bisfenol A al que estamos expuestos, analizar el tiempo durante el que estamos expuestos y nuestras propias condiciones (si es un bebé, un feto, un niño, un anciano…). En este caso, se prefiere reducir (aún más) la cantidad a la que estamos expuestos para tener (aún más) seguridad.

¿Hemos estado en riesgo por exposición a Bisfenol A?

No, estamos expuestos entre 0 y 1 microgramos/kg/día. El valor máximo está por encima de las nuevas recomendaciones, pero es que ya antes era muy bajo. Tenemos mejores métodos de análisis, más precisos y concretos y, siempre que se pueda eliminar la exposición a algo que no queremos, es necesario hacerlo.

Que algo se revise y se ponga un límite menor significa que el sistema está funcionando, no olvidemos que hablamos de pasar de 0.0000004 a 0.000000004 gramos por kilo al día. La diferencia es enorme… para quien tiene que corregirla, pero nuestro nivel de seguridad ya estaba garantizado.

Con el tabaco y el alcohol estamos expuestos a valores mucho más elevados de sustancias tóxicas, pero lo tenemos más naturalizado. Nos da más miedo lo que no vemos día a día.

En muchas ocasiones nos alarmamos por los titulares o extractos que leemos, más aún cuando hablan de temas tan serios como la salud. Si a ese coctel le añadimos palabras extrañas que no nos suenan, tendremos la tormenta perfecta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Estas son las mejores alternativas al táper de plástico