Bares y coctelerías secretos en Barcelona

En 1920, en Estados Unidos se implantó la Ley Seca, una legislación que prohibió la venta de alcohol durante unos diez años. Este movimiento creó un nuevo concepto de negocio, los llamados 'speakeasy', bares clandestinos ocultos tras accesos peculiares donde se servían bebidas alcohólicas.

Una de sus particularidades es que, para poder acceder a ellos, se creaban contraseñas, por lo que se restringía el acceso a los que solo conocían ese lugar. A pesar de ser un concepto antiguo, el pasado siempre vuelve y en las calles de Barcelona se ocultan multitud de bares clandestinos, una nueva moda que no puedes perderte.

Bobby's free

Abierta desde 1975, no admiten reservas y abren de lunes a domingo. Esto es todo lo que debes saber sobre Bobby’s free, el bar ubicado en Pau Claris 85. Lo más interesante de este bar es la manera de acceder a él. Aunque por fuera parezca una simple barbería, cruzando uno de sus espejos nos adentramos en una de las coctelerías más particulares de Barcelona.

Deberás dar la contraseña correcta si quieres degustar alguna de sus copas, una que cambian cada mes. En su carta puedes encontrar una gran oferta de cócteles clásicos, innovadores y hasta una gran variedad de gin tonics. Además, los jueves y domingos ofrecen conciertos en directo.

Paradiso

Para acceder a este bar clandestino ubicado en calle Rera Palau 4, deberás abrir la puerta de una nevera y cruzar sin mirar atrás. Ya sentado en una de sus mesas podrás elegir entre el cóctel Roots, el Kriptonita o el The Cloud y acompañarlo con deliciosos platos como el Pastrami Sandwich.

No solo podrás disfrutar de sus sabores, Paradiso te ofrece la posibilidad de poder aprender a elaborar cócteles para que te conviertas en una auténtica bartender. Además, la coctelería y su dueño han ganado distintos premios, como el de mejor coctelería del mundo 2022 por "The World’s 50 Best Bars".

El Bombón

El toque caribeño en Barcelona lo pone El Bombón, el bar más salsero de toda la capital. Ubicado en calle Mercè 13, podrás disfrutar de la gastronomía del caribe degustando deliciosas arepas mientras tomas cócteles, cervezas y mojitos. Todo esto al ritmo de la música latina más popular, para que por una noche cruces el charco.

La coctelería se encuentra dentro del restaurante Machete, pero encontrar la puerta de acceso no es nada fácil: deberás buscarla entre las hojas que decoran el local.

Speakeasy / Dry Martini

En 2002, Javier de las Muelas decidió abrir su propio restaurante clandestino en calle Aribau 162. De su idea nació Speakeasy, uno de los pioneros en mantener la contraseña de acceso. Su decoración se inspira en la época de la legislación, dentro del antiguo almacén Dry Martini, donde en su momento también se elaboraban cócteles.

Es un espacio perfecto para esconderse de la bulliciosa ciudad y degustar su carta, una mezcla entre lo clásico y lo moderno. Se trata de una opción ideal si, además de unas copas, buscas comer de diez.

Monk

En este supermercado 24 horas ubicado en calle Abaixadors 10, puedes hacer la compra o tomarte un cóctel. Tras su fachada encontrarás una coctelería muy luminosa, rodeada de un entorno cargado de arcos góticos, sintiéndote como en una catedral.

Se trata de la hermana de Paradiso, ya que sus dueños son los mismos. Aun así, su concepto es totalmente diferente, un lugar donde puedes tomarte un cóctel inspirado en un artista. El bar abre cada día a partir de las seis de la tarde hasta la madrugada. Para saber cómo acceder, ¿por qué no te animas tú misma a descubrirlo?