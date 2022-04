Bandera lésbica: ¿Cómo es y qué significa?

En motivo del día de la Visibilidad Lésbica, que se celebra hoy 26 de abril, en este artículo queremos, precisamente, dar visibilidad a su bandera. La representación específica de este colectivo, a través de la combinación de una serie de colores, es algo con lo que la mayoría de la población no está familiarizada.

De hecho, cuando identificamos el colectivo LGBTIQA+ lo asociamos a los clásicos colores que conforman el arco iris y también su insignia. Y no es que estemos equivocadas, efectivamente, esta bandera es la madre de todo este colectivo.

Ahora bien, ¿sabías que existen muchas otras insignias que representan a las diferentes identidades, orientaciones y condiciones intersexuales? Entre ellas está la bandera específica asociada al colectivo lésbico. A continuación, te explicamos qué significa y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo.

La bandera LGBTIQA+

Antes que nada, es importante subrayar que las siglas LGBTIQA+ hacen referencia a estas orientaciones e identidades:

L - Lesbiana

G - Gay

B - Bisexual

T - Trans

I - Intersexual

Q - Queer

A - Asexual, agénero, arromántico

+ - Otras diversas orientaciones e identidades de género

La bandera que engloba a estas siglas es la que está formada por los colores del arco iris y es inclusiva para todo el colectivo. Fue diseñada en 1978 por el activista americano Gilbert Baker en motivo del día del orgullo en San Francisco.

El diseño original incluía también el color rosa y cada uno de los tonos representaba un concepto: el rosa, la sexualidad; el rojo, la vida; el naranja, la salud; el amarillo, la luz; el verde, la naturaleza; el turquesa, el arte; el azul, la serenidad y el violeta, el espíritu.

¿Cómo es la bandera lésbica?

Esta insignia es una representación con historia. De hecho, ha sido rediseñada hasta 3 veces diferentes para ajustarse a la realidad de todo el colectivo lésbico. Te explicamos cómo ha sido esta transformación.

La bandera violeta con el hacha

Esta primera representación se creó en 1999 de la mano de Sean Campbell. Su composición estaba formada por un fondo de color violeta, un hacha blanca y un triángulo negro en el centro. El inconveniente de este símbolo es que fue creado por un hombre gay y no por una mujer lesbiana, como sería de esperar.

Campbell lo hizo con toda la buena intención, porque creyó que era importante que las diversas comunidades tuvieran una bandera propia. Pero, aunque el colectivo lésbico lo agradeció, el hecho de que la creara un hombre no fue muy bien recibido.

Lipstick Lesbian Pride

Esta bandera se creó en 2010 y, en un principio, fue muy bien acogida por el colectivo lésbico. Se trata de una bandera que combina colores violetas, asociados a la feminidad, con rayas anaranjadas y un beso de pintalabios en uno de los extremos.

Esta insignia, que fue promovida por el blog This Lesbian Life, tampoco acabó de convencer al cien por cien del colectivo. El motivo de crítica era la marca de pintalabios que se asocia con las lesbianas femeninas. Esta particularidad hacía que el resto de mujeres que no cumplían con estos cánones, no se sintieran identificadas con el diseño.

La bandera lésbica inclusiva

No fue hasta 2018 que el colectivo lésbico aceptó unánimemente una bandera que lo representara al completo. Hablamos del diseño de Emily Gwen, una usuaria de la plataforma Tumblr, que difundió la bandera con colores violetas y naranjas, pero sin el beso de pintalabios.

Gwen propuso esta representación como "una bandera lésbica para todas" y, hasta el momento, ha sido la que mayor aceptación ha tenido.

Este el significado de cada franja de color en orden descendiente:

Género no conforme

Independencia

Comunidad

Relaciones únicas con la feminidad

Serenidad y paciencia

Amor y sexo

Feminidad

Bandera lésbica de Emily Gwen | iStock

La pregunta es, ¿cuál de todas estas banderas es la oficial? Y la respuesta es todas. Sin embargo, la de Emily Gwen es la que más se ha popularizado.

