Nagore Robles cuenta cómo es realmente su vida sin Sandra Barneda: "Llorando a lágrima viva"

Hace aproximadamente dos meses que Nagore Robles y Sandra Barneda terminaron con su relación tras más de seis años de amor. Aunque esta decisión fue de mutuo acuerdo, tal y como ellas anunciaron, eso no significa que el proceso esté siendo fácil.

Así lo ha querido mostrar Nagore Robles en su cuenta de Instagram, donde ha confesado que le está costando mucho más de lo que esperaba rehacer su vida sin Sandra Barneda.

Un proceso muy difícil para Nagore Robles

Una relación de seis años no se olvida de un día para otro, ni en dos meses. Así lo ha querido expresar Nagore Robles con sus followers en Instagram:

"He decido escribir esto ahora, que estoy llorando a lágrima viva y siento que debo ser honesta con vosotros" comenzó diciendo. "Si alguien cree que una ruptura no duele, no da vertido, no te hiere el alma, el corazón, no deja un vacío enorme, no sientes un abismo gigante frente a ti, se equivoca".

Y confesó que su realidad ahora es "triste y muy difícil", sobre todo cuando tiene que escuchar comentarios como "otra puerta se abrirá, algo bueno vendrá".

Sin embargo, a pesar de no estar en el mejor momento de su vida, Nagore saca fuerzas: "Me levanto y me seco las lágrimas", aunque en ocasiones le resulta imposible contener esos sentimientos.

Nagore también ha querido mostrar gratitud por todos los mensajes de apoyo que le llegan desde las redes sociales, que le hacen el día a día un poco más soportable: "Sentir el poder positivo que llega desde las redes sociales, me hace bien".

"Confía en ti, en tu intuición y tu fuerza, todo será, como tenga que ser. Todos hemos pasado por algo insoportable, o lo pasaremos, así que, no estás solo. Sigue andando" dijo a modo de consejo.

A pesar de la tristeza, Nagore encuentra en el trabajo y sus proyectos profesionales la fuerza que necesita para superar, poco a poco, el dolor tras su ruptura.

