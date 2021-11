¿La avena te envenena? El último bulo sobre los cereales y sus antinutrientes

Más información Ni huevos ni avena, el sexo matinal es el verdadero desayuno de los campeones

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales con mayor impacto entre la población, sobre todo entre los jóvenes. Sin embargo, esto puede tener sus consecuencias, tanto para lo bueno como para lo malo, ya que sus vídeos se pueden hacer virales en cuestión de minutos.

Y es precisamente lo que ha pasado con un vídeo sobre la avena. Una usuaria, llamada Natalia Mieres (@nat_keto_life en TikTok), que hace clips sobre "programas de alimentación", tal y como reza su descripción, se ha hecho viral al hacer un vídeo que lleva cómo título 'La avena envenena'.

En el vídeo dice que la avena es perjudicial para nuestro intestino "ya que tiene una proteína muy inflamatoria similar al gluten y además antinutrientes" que, según la usuaria son "unas cositas que nos impiden absorber minerales, vitaminas y nutrientes esenciales de otros alimentos".

La opinión de los expertos nutricionistas

La dietista y nutricionista Lidia Folgar ha opinado y, como profesional de la alimentación, nos ha dado los argumentos por los que está en contra de lo que se dice en este vídeo:

1. La fibra no solo no es perjudicial para el intestino, sino todo lo contrario, es el alimento de nuestra microbiota, salvo excepciones de enfermedades concretas, la recomendación para la población general es aumentar el consumo de fibra. Yo puedo decir que no puedo comer piña porque soy alérgica a la piña y no por ello digo que la piña es perjudicial y destroza el sistema inmunitario de quienes la consumen.

2. Salvo que tengas enfermedad celíaca u otra patología relacionada con el consumo de gluten no tienes que dejar de consumir avena (y en este caso podrías consumirla si está certificada con exenta de gluten).

3. La avena cruda puede sentar mal a nivel digestivo, claro, igual que comer arroz crudo, para eso tenemos los procesos térmicos de cocción.

4. Los antinutrientes se reducen durante el cocinado a altas temperaturas y el remojo e impiden solo aprovechar nutrientes contenidos en el propio alimento, como el hierro o el calcio, pero nadie consume avena como fuente de hierro ni de calcio, sino como fuente de fibra, betaglucanos o carbohidratos de bajo índice glucémico.

Las redes sociales reaccionan al vídeo

Este vídeo ha llegado hasta otras redes sociales, como Twitter, donde han sido muchos los que se han echado las manos a la cabeza con estas informaciones, sobre todo los nutricionistas expertos. Uno de ellos ha sido Aitor Sánchez García (@midietacojea en Twitter), Dietista-Nutricionista y Tecnólogo Alimentario que habla en redes sociales y medios de comunicación sobre ciencia, alimentación y sostenibilidad.

"Qué frustrante es esto de contrarrestar la desinformación. Una persona en Tiktok soltando invents de "la avena te envenena" y antinutrientes en 3 minutos llegando a miles de personas. Desmentir implica horas de curro. Soltar fake news o ruido tan solo segundos", dice el mensaje de Aitor en Twitter.

