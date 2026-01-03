No te asustes: estos alimentos pueden alterar el color de la orina

Si alguna vez te has levantado, has ido al baño y te has encontrado con una orina de color extraño, probablemente te hayas llevado un buen susto. Lo primero que pensamos es "¿me pasa algo grave?", pero en muchas ocasiones, el culpable es algo tan simple como lo que has comido. Nuestro cuerpo procesa los alimentos de formas sorprendentes, y algunos pigmentos llegan a la orina, cambiando su color de manera temporal.

Ir al baño | Freepik

Remolacha

Este clásico "sustito" es conocido incluso por su propio nombre: la betanina, el pigmento de la remolacha, puede teñir la orina de rosa o rojiza durante varias horas después de comerla. Esto se llama beeturia y afecta aproximadamente al 10-14% de la población.

Remolacha | iStock

Zanahorias y batatas

Los alimentos ricos en carotenoides, como zanahorias, calabazas o batatas, pueden dar a la orina un tono anaranjado intenso. No es motivo de alarma, aunque puede confundirse con signos de deshidratación.

Zanahorias | Unsplash

Espárragos

Además de su olor característico en la orina, los espárragos, en algunos casos, pueden intensificar el tono amarillento de la orina. Esto se debe a compuestos sulfurados que nuestro cuerpo metaboliza.

Espárragos | Pexels

Frutas rojas y moradas

Ciertos frutos, como arándanos, moras, grosellas o pitahaya morada (también conocida como fruta del dragón), contienen antocianinas, que pueden colorear la orina de tonos rojizos o púrpuras. Al igual que con la remolacha, el efecto depende de la sensibilidad de cada persona y de la cantidad consumida.

Pitahaya morada | Freepik

Colorantes artificiales

Los alimentos ultraprocesados, gelatinas o bebidas con colorantes rojos, azules o verdes también pueden cambiar temporalmente la coloración de la orina.

Cuándo preocuparse

Si el cambio de color de la orina va acompañado de síntomas como dolor, ardor al orinar, fiebre o sangre persistente, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud. Además, la deshidratación también puede intensificar los colores, así que mantener una correcta ingesta de agua siempre ayuda.

¿Por qué cambia el color de la orina?

La orina normalmente varía de amarillo claro a ámbar, y esta tonalidad depende de la cantidad de agua que bebes y de pigmentos que tu organismo excreta. Pero, como explican expertos en nutrición y salud de la Universidad de Harvard, algunos alimentos contienen pigmentos naturales o compuestos que el cuerpo no descompone por completo y los elimina a través de la orina, lo que puede darle colores inusuales sin que ello signifique un problema de salud.

Aunque puede asustar a primera vista, en muchos casos estos cambios son temporales y benignos. La clave está en saber qué comer puede causar estos efectos y cuándo es momento de prestar atención médica.