Así vivió Naomi Watts su menopausia prematura: "Estaba sola y asustada"

La menopausia es un periodo fisiológico que, más pronto o más tarde, todas las mujeres van a experimentar. Y no tiene nada de malo, forma parte de la vida. Sin embargo, cuando ocurre antes de los 40 años de edad, lo que se conoce como menopausia precoz o prematura, puede ser motivo de preocupación.

Cuando el cese permanente de la menstruación se produce antes de lo esperado, puede tomar por sorpresa a la mujer en cuestión, quien puede estar poco preparada o informada sobre esta nueva etapa de su vida. Esto fue lo que le sucedió a la actriz Naomi Watts.

En una entrevista con Elle Spain, la intérprete, que ha estado nominada a los Oscar en dos ocasiones, ha confesado que "no estaba preparada para ello" y que fue proceso "aterrador y solitario".

La menopausia prematura de Naomi Watts

"La primera vez que escuché la palabra menopausia fue cuando me planteé tener hijos y unos análisis de sangre indicaron que posiblemente estaba cerca de padecerla", relata Watts en la entrevista.

Finalmente, pudo quedarse embarazada y tuvo dos hijos, a los 39 y 40 años de edad, pero después de su segundo parto, comenzó a tener síntomas de la menopausia "muy extremos".

Para luchar contra los sudores nocturnos y otras molestias, su médico le recomendó la terapia de reemplazo hormonal (TRH), lo que hizo que se sintiera mucho mejor. Pero, aun así, había síntomas, como la sequedad de la piel, contra los que no encontraba el remedio adecuado. Aquí se despertó su interés por el mundo de la belleza para mujeres de mediana edad.

Su proyecto más personal

"Yo lo sufrí porque estaba sola y asustada", asegura Watts a Elle, y, por eso, una vez consiguió asumir y superar la amenorrea temprana, decidió crear Stripes, una marca de belleza y bienestar enfocada a las mujeres con menopausia.

Esta firma también nació con el objetivo de informar, romper tabúes y, sobre todo, acompañar a las mujeres durante la perimenopausia y la menopausia, para que no se sientan tan aterrorizadas como se sintió la actriz de 'Lo imposible'.

"El hecho de que tantas generaciones hayan silenciado este tema es tremendo. Sin embargo, ahora estamos en un punto en el que por fin podemos ver un cambio real. Y me emociona mucho formar parte de este movimiento, porque he visto a mucha gente sufrir del mismo modo que me pasó a mí", señala la intérprete sobre su motivación para impulsar este proyecto tan personal.

Para Naomi es importante que, en un momento en el que cada vez somos más longevos, se tenga especial interés en cuidar de forma específica la salud física y mental de la mujer menopáusica, pues, en muchos casos, se vivirá así durante mucho tiempo.

"Olvídese de envejecer con gracia, envejezcamos cómodamente"

"Olvídese de envejecer con gracia, envejezcamos cómodamente", reza uno de los carteles destacados en su página web. Y es que el objetivo de Stripes es "sacar a la menopausia de las sombras, creando un lugar donde las personas puedan encontrar soluciones holísticas que calmen su cuerpo y mente, sin importar en qué parte del proceso de la menopausia se encuentren".

Actualmente, Naomi afirma que Stripes es "una extensión de lo que soy y lo que hago. Si mi experiencia personal fue difícil, pensé que no debía de ser la única en sufrir. Así que mi misión es apoyar a otras mujeres y cambiar el relato".