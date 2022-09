Así será la cesta de la compra básica de Carrefour por 30 euros

Con la inflación disparada, la vuelta a la rutina para las familias tras el verano está siendo más costosa de lo habitual. La vuelta al cole está siendo un varapalo para la economía de muchas familias, que sumado también al coste disparado de luz y el aumento del precio de los alimentos está haciendo la 'cuesta' de septiembre más complicada.

Con este panorama hace apenas unos días, la ministra de trabajo y economía social, Yolanda Díaz, lanzó la propuesta de llegar a diferentes acuerdos para establecer medidas para frenar o aliviar esta subida de precio a los consumidores.

Ante la iniciativa, Carrefour se adelantó a la propuesta y anunció el miércoles una cesta de la compra por 30 euros compuesta por productos básicos. Los clientes de la compañía francesa podrán disponer de esta "cesta básica" a partir del lunes 12 de septiembre y hasta el próximo 8 de enero. Esta cesta '30x30' de Carrefour se podrá adquirir en sus hipermercados, en las tiendas Carrefour Market y a través de su página web.

¿Qué productos podremos encontrar?

Carrefour todavía no ha anunciado que productos concretos podremos encontrar en esta particular cesta de la compra. Pero es muy probable que encontremos productos básicos o de primera necesidad como alimentos: pasta, arroz, conservas. O algunos esenciales para cocinar como el aceite, o para desayunar como podría ser café. En principio parece que la mayoría de alimentos será comida no perecedera. También podremos encontrar algunos productos de limpieza y droguería. Serán en total 30 productos y la compra no superará los 30 euros.

Propuestas similares en otros países

La cadena de supermercados ya ha implementado en países como Francia o Bélgica, medidas para paliar también la imparable subida de precios. Lo ha hecho congelando el precio de cien productos básicos durante cien días.

