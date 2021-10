Así es cómo afecta el Coronavirus a las uñas tras pasar la infección

Solemos relacionar los efectos del Coronavirus con problemas asociados al sistema respiratorio, lo cierto es que los síntomas de esta infección son muy variados. Se sigue observando que la enfermedad puede afectar a otras funciones del cuerpo y dejar secuelas de todo tipo. Una de las más recientes en observarse ha sido los cambios que sufren las uñas de algunos pacientes semanas después tras pasar la Covid-19, como te explicamos en el vídeo.

Estos cambios, publicados en un artículo de The Conversation, pueden ser de dos tipos. El primero de ellos consiste en las uñas con patrón de medialuna roja. Se trata de una mancha de color rojizo con forma de medialuna que aparece sobre la parte blanca que se encuentra en en inicio de la uña. Aunque el estudio admite que no se ha encontrado aun una causa concreta de este patrón, estiman que una posible causa de ello podría ser el daño en los vasos sanguíneos asociado al virus en sí, formando pequeños coágulos de sangre debido a la respuesta inmune que son los que propiciarían el cambio de color. Los investigadores señalan que la aparición de estas manchas no es usual y podría tratarse de un indicativo de que la persona parece la infección.

El segundo tipo de cambio en las uñas es la aparición de las llamadas líneas de Beau. Las líneas de Beau son líneas horizontales que aparecen en la base de las uñas debido a la interrupción del crecimiento de las mismas. Esta interrupción puede estar propiciada por una situación de estrés físico, como se considera a una infección. Sin embargo, las líneas de Beau pueden aparecer por otras causas no relacionadas con el Covid.

No hay nada de lo que asustarse ante el aspecto de estos cambios en las uñas ya que, en el caso de los pacientes en los que se han observado,

ambas anomalías remitieron a volver a crecer las uñas

.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Dieta Covid: qué comer después de un contagio