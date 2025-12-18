Antena 3 Logo Antena 3
BASADO EN LAS EMOCIONES

Aplica el método "bola de nieve" para ordenar tu armario sin complicaciones

No te desanimes por tener que ordenar tu armario, aunque sea una tarea aburrida y quieras abandonar a la mitad, existe un método perfecto para ti: "bola de nieve". Tras ver los resultados en poco tiempo, seguro que quieres continuar.

Chica ordenando el armario

Vídeo: Hyliacom Foto: iStock

Marta Ruiz| Hyliacom
Publicado:

Tener que ordenar el armario es una de las peorestareas del hogar, porque lleva tiempo y un desgaste físico importante. Aunque todo depende de cómo lo mires, ya que, usando el método adecuado no es tanto un sacrificio. No tires toda la ropa abajo para luego llegar a la mitad y rendirte porque estas cansado. Mejor ponte metas y ve de poco en poco, por secciones.

Puedes empezar por los abrigos y ordenarlos a tu gusto, seguro que cuando hayas terminado de hacerlo sientes la motivación suficiente para continuar. Este método se conoce como: "bola de nieve".

Cómo aplicar el método “bola de nieve” para ordenar el armario y hacer limpieza entre tu ropa
Este proceso te aporta sobre todo claridad mental, constancia y capacidad de decisión. Al ir de manera estructurada y llevando un orden, lo que hayas hecho, hecho está, así si quieres parar o continuar otro día, no habrá un caos mayor del que ya tenías. O mejor aún, puede que, al ver resultados a corto plazo, tengas más ganas de seguir, eso va en la persona, sea como sea, será efectivo.

A diferencia del enfoque de Marie Kondo, que se basa mucho en las emociones, es decir, en quedarse con lo que aporta alegría y buenas sensaciones. El punto aquí está en ordenar por preferencias y de una vez, respetando los objetos y agradeciendo todo lo que aportan en el día a día.

Mujer frente a su armario con ropa
Mujer frente a su armario con ropa | Freepik

No es que uno sea mejor que otro, todo depende de cual encaja contigo. Si te agobias fácilmente, tienes poco tiempo y tiendes a procrastinar, lo ideal será "bola de nieve", pero, si eres de reflexionar y además te encuentras en un momento de cambios en tu vida, podrás afrontar el método de Marie Kondo, te ayudará a cerrar etapas y a descubrir quién eres.

