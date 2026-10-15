Los síntomas menos conocidos de la ansiedad: del hormigueo hasta las alteraciones en la piel

La ansiedad es una emoción a la orden del día, y son muchas las personas que sufren de esta reacción adaptativa del cuerpo ante el estrés o el peligro. Además, se puede convertir en trastorno cuando es excesiva, persistente y dificulta la vida diaria.

Son muchos los síntomas conocidos que indican la presencia de ansiedad, pero hay algunos que, aunque también son comunes, no los acabamos de asociar. Es por eso que, para este artículo, contamos con la psicóloga Cynthia Chuyes, quien nos explica algunos signos de ansiedad que pueden pasar desapercibidos.

"Algunos pacientes llegan a consulta muy asustados porque no conocen la sintomatología de la ansiedad", relata la experta en una publicación de Instagram. "Uno de los trabajos más importantes que hacemos en terapia es amistarnos con las sensaciones, que aunque son súper incómodas, no son peligrosas", añade.

"La taquicardia, la presión del pecho, las palpitaciones fuertes en el corazón son los síntomas más comunes de ansiedad, pero es importante conocer los que se mencionan con menos frecuencia para perderles el miedo", agrega Cynthia. Así pues, en este artículo repasamos esas manifestaciones de la ansiedad menos conocidas pero igual de importantes.

Fuera de uno mismo

Los dos primeros síntomas menos conocidos de la ansiedad tienen que ver con esa sensación de sentirse fuera de uno mismo, experimentar un poco de disociación y notar que nada de lo que pasa alrededor tiene mucho sentido.

Despersonalización : Sentir que estás fuera de tu cuerpo, como si te miraras desde afuera.

: Sentir que estás fuera de tu cuerpo, como si te miraras desde afuera. Desrealización: Percibir todo como irreal, como si estuvieras dentro de un sueño.

Mujer con ansiedad en el sofá | Magnific

Sensaciones corporales

Otros síntomas que pueden asociarse a la postura del cuerpo también tienen que ver con la ansiedad. Son los relacionados con sensaciones que percibimos en el cuerpo, totalmente sensoriales.

Palpitación en diferentes partes : No solo en el pecho, también pueden sentirse en el cuello, las manos, el abdomen…

: No solo en el pecho, también pueden sentirse en el cuello, las manos, el abdomen… Hormigueo o adormecimiento: Manos, pies o cara pueden sentirse dormidos por la activación del sistema nervioso.

Mujer con ansiedad en posición fetal en la cama | Magnific

Afectaciones motoras sutiles

Este tipo de síntomas también son comunes y normalmente quien los sufre los relaciona con un descanso pobre y de poca calidad. Hablamos de manifestaciones que pueden bloquear nuestro sistema motor levemente, siempre dependiendo de la intensidad.

Migrañas : El exceso de tensión y cortisol puede provocar dolores intensos de cabeza.

: El exceso de tensión y cortisol puede provocar dolores intensos de cabeza. Zumbidos en los oídos : El estrés activa el oído interno y puede generar pitidos o sonidos fantasma.

: El estrés activa el oído interno y puede generar pitidos o sonidos fantasma. Visión borrosa : La tensión y la hiperventilación afectan el enfoque visual temporalmente.

: La tensión y la hiperventilación afectan el enfoque visual temporalmente. Mareos: El cerebro recibe menos oxígeno por la respiración rápida y superficial.

Mujer con dolor de cabeza | Magnific

Los más visibles

Finalmente, hay dos síntomas más que pueden sufrir todas aquellas personas que sufren de ansiedad. Estos concretos son más visibles en sociedad, haciéndose notar físicamente hablando.

Alteraciones en la piel : La ansiedad puede causar irritaciones, acné y psoriasis, entre otros.

: La ansiedad puede causar irritaciones, acné y psoriasis, entre otros. Náuseas: El sistema digestivo se ve afectado cuando el cuerpo entra en modo alerta.

Mujer con acné | Magnific

Con todos estos nuevos conocimientos podrás tener una mejor idea de si lo que sientes puede tener algo que ver con la ansiedad. Igualmente, la especialista recuerda "no autodiagnosticarte por un vídeo en redes sociales", enfatizando la importancia de consultar "con un profesional de salud mental para que revise tu caso en particular".