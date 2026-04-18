Si tus vaqueros te "aplanan" el culo, no es por tu cuerpo: las claves para elegir bien un jean

No es tu cuerpo, son los vaqueros. Esa es la idea que lanza la creadora de contenido y asesora de imagen @modabyberta en uno de sus últimos reels, donde explica por qué a veces unos jeans pueden hacer que el cuerpo se vea completamente distinto.

Y no, no tiene que ver con adelgazar ni con entrenar más, tiene que ver con el diseño, los bolsillos y las costuras.

Los bolsillos: el detalle que más influye

Puede parecer un elemento secundario, pero los bolsillos traseros lo cambian todo. Si los bolsillos están muy juntos hacen que las caderas se vean más estrechas, mientras que los bolsillos más separados generan una sensación de mayor volumen.

Es un efecto visual que muchas veces pasa desapercibido, pero que influye directamente en cómo se percibe la silueta y en aquello que quieras resaltar.

Bolsillos traseros de los vaqueros | Freepik

El tamaño sí importa

Otro punto clave es el tamaño del bolsillo. Según explica Berta, los bolsillos grandes y cuadrados tienden a "aplanar" el glúteo y, por el contrario, los bolsillos pequeños y colocados más arriba ayudan a crear un efecto más redondeado y elevado.

Aquí entra en juego la proporción: cuanto más grande es el bolsillo, más superficie cubre, por lo que menos forma deja ver.

El canesú: la costura que nadie mira

Hay un elemento que muchas veces pasa desapercibido, pero es clave: el canesú. Es la costura en forma de "V" o recta sobre los bolsillos y puede reducir visualmente el volumen si se encuentra de manera recta, mientras que su forma en "V" potencia y eleva el glúteo.

Este pequeño detalle de patronaje es uno de los más determinantes a la hora de elegir un vaquero favorecedor.

El truco extra que marca la diferencia

Además del corte, también influye el color. Los vaqueros con zonas ligeramente más claras en la parte del glúteo generan sensación de volumen, es un efecto óptico muy utilizado en el diseño denim.

Moda que favorece, no que corrige

Más allá de los trucos, el mensaje de fondo es claro: no se trata de cambiar el cuerpo, sino de entender cómo funciona la ropa y qué es aquello que mejor sienta a cada cuerpo.

Elegir bien un vaquero no debería ser una cuestión de esconder o corregir, sino de encontrar cortes que acompañen la silueta. Porque todas hemos pasado por probadores pensando que es nuestro cuerpo y en realidad es solo cuestión de costuras.