Seguro que tienes ese par de vaqueros favoritos que, con el paso de los lavados, ha ido perdiendo intensidad hasta quedarse apagado. Aunque el tejido denim es resistente, su característico tinte índigo es mucho más delicado de lo que parece.

El problema no está en el uso, sino en cómo los lavamos. La mayoría de las personas mete sus vaqueros en la lavadora como cualquier otra prenda, sin tener en cuenta que ese gesto es el principal responsable del desgaste del color.

Chica lavando vaqueros | iStock

La clave está en algo tan simple como darles la vuelta antes de lavarlos. Al hacerlo, se protege la parte exterior del roce directo con el tambor, evitando las típicas marcas blanquecinas y la pérdida de intensidad.

Otro de los puntos fundamentales es la temperatura del agua. El agua caliente, aunque eficaz para otras prendas, es uno de los grandes enemigos del denim. Las altas temperaturas abren las fibras del tejido y hacen que el tinte se libere más rápido.

Pantalones vaqueros. | Pexels

Por eso, la recomendación es clara: lavar siempre los vaqueros con agua fría. Este gesto ayuda a conservar el color y a mantener la estructura del tejido durante más tiempo.

Además, hay un truco que marca la diferencia desde el primer lavado: añadir media taza de vinagre blanco. Este ingrediente actúa como fijador natural, ayudando a sellar el pigmento y evitando que se desprenda con el uso.

Vinagre | iStock

Por último, hay un paso que muchos siguen sin respetar: el secado. La secadora, aunque es práctica, puede ser muy agresiva con este tipo de prendas. El calor deteriora el tejido y acelera la pérdida de color.

La mejor opción es dejarlos secar al aire y, preferiblemente, a la sombra. De esta forma, se evita que el sol y el calor dañen el tejido. Estos pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia y conseguir que tus vaqueros favoritos sigan pareciendo nuevos mucho más tiempo.