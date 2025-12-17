Trucos para llevar tus tops favoritos en invierno sin pasar frío

El invierno ya se ha instalado en nuestro día a día. Las temperaturas han bajado, los días se acortan y el cambio de armario se vuelve inevitable. Abrigos, jerséis calentitos, pantalones de pana y botas pasan a ocupar el primer plano, mientras que las prendas de verano quedan relegadas al fondo del armario.

Sin embargo, cuando surge un plan especial, como una cena, una celebración o una noche de fiesta, no siempre apetece recurrir a los looks más abrigados.

Es en ese momento cuando vuelven a nuestra mente esas blusas y tops que solemos guardar hasta que vuelve el buen tiempo. Pero la pregunta es clara: ¿de verdad tenemos que despedirnos de ellos durante todo el invierno?

Los tops también tienen su sitio en invierno

Aunque asociamos los tops a los meses más cálidos, también pueden seguir formando parte de nuestros looks invernales si sabemos cómo llevarlos. No son solo una prenda de verano, ya que, bien combinados, pueden encajar perfectamente en estilismos más arreglados sin renunciar al abrigo.

La clave está en integrarlos dentro del conjunto y no llevarlos como una pieza única. Con un poco de equilibrio, es posible seguir usando nuestros tops favoritos incluso cuando las temperaturas bajan.

Apostar por un look equilibrado

Para que el resultado funcione, es importante que todo el conjunto tenga coherencia. Combinar los tops con prendas en tonos propios del invierno, como los neutros, los colores tierra, el negro o los crudos, ayuda a que el look se vea más acorde con la temporada.

Además, acompañarlos de prendas más cálidas en el resto del estilismo permite ir cómoda y abrigada sin perder ese toque especial que aportan los tops.

Maria Vallespí combinando un top con una cardigan | Instagram, @mariavallespi

Jugar con las capas, la mejor solución

Una de las formas más sencillas de llevar tops en invierno es recurrir a las capas. Blazers, chaquetas o abrigos se convierten en grandes aliados para completar el look y protegernos del frío.

De este modo, el top sigue teniendo protagonismo, mientras que las prendas exteriores aportan el abrigo necesario. Una fórmula práctica y fácil de adaptar a cualquier ocasión.

Las tendencias que triunfan este invierno

Entre las prendas imprescindibles de la temporada destacan los corsés o los vestidos, que continúan su éxito del verano pero adaptados al frío. Una de las claves es combinarlos sobre camisas, jugando con la tendencia del layering y mezclando colores como blanco, rayas o tonos más atrevidos.

A la hora de salir de fiesta, lo ideal es apostar por varias capas: tu top favorito puede brillar bajo un buen abrigo durante el trayecto, y si añades una blazer, conseguirás un total look impecable.

Otra opción muy versátil son los tops o blusas de media manga, perfectos tanto para la oficina como para planes con amigas. Combínalos con prendas más cálidas, como cárdigans, pantalones largos o botas con pelo, para lograr un outfit cómodo, elegante y adaptado al invierno.

Charo Ruiz como fuente de inspiración

Firmas como Charo Ruiz demuestran que los tops no entienden de estaciones. La marca española, conocida por su estética ibicenca, propone combinaciones pensadas para seguir luciendo estas prendas también en los meses más fríos.

Con elecciones acertadas y una paleta de colores adecuada, los tops pueden seguir siendo protagonistas más allá del verano.

Porque lejos de desaparecer con la llegada del frío, estas prendas se reinventan y encuentran su lugar en los looks de invierno. Solo hace falta saber cómo combinarlas para sacarles partido durante todo el año.