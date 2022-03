El truco de la tercera prenda: así se transforma un look soso en uno lleno de estilo

¿Cansada de ponerte siempre la misma ropa? ¿La imagen que ves en el espejo te resulta repetitiva? Esta es una situación clásica con la que todas nos hemos encontrado alguna vez y que, por suerte, tiene solución.

Ya sea porque hace tiempo que no le das un aire nuevo a tu armario o porque, simplemente, has agotado todas las combinaciones posibles, existe una manera para resolver este problema común de manera fácil y eficaz.

En moda, recibe varios nombres, como la regla de los tres tercios, de las tres piezas o la regla del 3. A continuación, te explicamos de qué se trata y cómo puedes aplicarla en tu día a día.

¿Qué es la regla de las 3 piezas?

Se trata de una técnica para crear combinaciones entre tus prendas y conseguir looks completos y estilosos. Para ello, como su nombre indica, tienes que incorporar una tercera prenda a tu outfit, ya sea en forma de pañuelo, chaqueta, blazer u otro añadido, las posibilidades son infinitas.

La diferencia entre un look compuesto solo por una camiseta y un pantalón, y otro al que le has añadido un complemento vistoso, es muy notable y marca la distancia entre un outfit normal y corriente y uno rompedor. Aunque no todo vale.

¿Cómo aplico la regla de las 3 piezas?

Equilibrio

No se trata de ponerse tres piezas sin ton ni son. Las prendas tienen que combinar entre sí, de tal modo que juntas, creen un outfit armonioso y equilibrado en cuanto a colores, formas y estampados.

No bajes del 3

Obviamente, puedes añadir tantos complementos o capas de ropa como desees, siempre y cuando esté equilibrado (recuerda que, a veces, menos, es más). Pero, en todo caso, no tienes que bajar de las tres piezas para conseguir un look único.

Multiplica tu ropa

Esta es una buena técnica para simular que tienes más ropa de la que realmente guardas en el armario. El hecho de incorporar una tercera pieza transforma por completo un outfit, de manera que al día siguiente puedes repetirlo, pero incorporando un complemento diferente. Esto hará que parezca otro distinto.

Adáptalo a tu estilo

La regla de las tres prendas es compatible con absolutamente todos los estilos, ya sea más bohemio, urbano o deportivo. Ninguno queda fuera.

Atrévete con todo

Para que esta técnica sea realmente efectiva, no basta con añadir una blusa tímida o un pañuelo sutil. De este modo, no conseguirás personalizar tu look. No tengas miedo y escoge prendas o complementos de un color llamativo o de estilos diferentes (sin olvidar el equilibrio). El objetivo es dar identidad a la combinación de prendas.

Atemporal

El hecho de llevar, al menos, 3 prendas también es compatible con las épocas de calor intenso. Durante el verano, tu tercer complemento puede ser un sombrero, una cesta o un pañuelo en la cabeza. En invierno, lo más acertado es combinar capas de ropa de diferentes estilos: chaquetas, abrigos, chales, pañuelos gruesos…

Las influencers aplican la regla de la tercera prenda

Para que puedas inspirarte, te enseñamos algunos looks de influencers en los que han aplicado esta técnica.

María Pombo

La influencer rompe el color negro con una chaqueta estampada en la primera foto y una rosa chillón en la segunda. ¿Te imaginas lo pobre que quedaría el look sin las chaquetas?

Dulceida

La catalana escoge un abrigo largo azul pastel que personaliza su outfit por completo.

Rocío Osorno

La tercera prenda también puede ser un jersey que descanse encima de los hombres, como lleva Rocío Osorno.

Rocío Camacho

Camacho se ha puesto un chaleco estampado para rematar su look.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

El truco de moda para convertir un bolso en una mochila