Bolsos a todo color: cómo llevar la tendencia que triunfará esta primavera

Más información Este es el collar que obsesiona a las influencers

Cualquiera que esté al día de los catálogos de las tiendas de moda habrá visto que las nuevas colecciones vienen cargadas de colores. Cada año, cuando se acerca la primavera, los escaparates se llenan de tonos alegres que nos anuncian la llegada del buen tiempo.

Los colores pastel son los más habituales en esta época del año, unos tonos suaves que coinciden con la suavidad de las temperaturas de esta estación. Pero este 2022, los colores atrevidos y brillantes también tendrán protagonismo.

El fucsia, el verde lima, el naranja intenso y el morado. Al menos uno de ellos deberá protagonizar tu outfit primaveral si quieres ir a la última.

Un bolso para muchos looks

Si tuviéramos que comprarnos todas las prendas que se ponen de moda cada temporada, nunca llegaríamos a final de mes. Por eso, cuando se trata de tendencias que no formarán parte de nuestro fondo de armario, hace falta tener un poco de estrategia.

Una falda de un color muy atrevido o un top metalizado son prendas que llaman mucho la atención y que rápidamente aborreceremos, por lo que, para añadir un toque de color vibrante a tu look, te recomendamos que inviertas en un bolso.

Seguro que en tu vestidor tienes más de un bolso negro o marrón-y seguro que entre ellos está tu favorito, aquel que te llevarías hasta el fin del mundo-. Estas carteras pueden ser muy elegantes y versátiles, pero nunca serán la guinda del pastel.

Así que si estás pensando en comprarte una bolsa nueva para la temporada de primavera-verano, es hora de que te atrevas con el color. El color block vuelve a estar de moda, por lo que podrás combinarlo con todos tus outfis, indiferentemente del color que sean.

Así lo llevan las it girls

A las influencers españolas no hay tendencia que se les escape. Muchas de ellas suelen viajar a las semanas de la moda de todo el mundo y varios meses antes de que Inditex lance una prenda estrella, ellas ya la tienen fichada en la Alta Costura.

Veamos cómo han incluido ellas estos bolsos a todo color en sus looks.

Verde

Si pensamos en este color no hay otra influencer que nos venga a la cabeza que no sea Alexandra Pereira. La gallega ha confesado en varios de sus vídeos de YouTube que está obsesionada con este color y su Instagram es buena prueba de ello.

En muchos de sus posts la vemos combinar jerséis o abrigos de color verde con un bolso del mismo color. Pero, para que no tengas que gastarte el sueldo en varias prendas del mismo código de la paleta cromática, te proponemos que uses este bolso para darle alegría a un look monocolor, como ha hecho aquí Alexandra con este traje beige.

Fucsia

El fucsia es un color que, sorprendentemente, queda bien con casi todo. ¡Hasta con el rojo! (Sí, eso de “puñetazo en el ojo” ya hace tiempo que quedó anticuado). Por eso, si vas a apostar por un bolso de color, este será una apuesta segura.

Uno de los colores con los que mejor queda es el verde lima, que, además, también está de moda. Otra tendencia que está llegando con fuerza es el denim (aka, tejido vaquero) y Carla Di Pinto ya se ha atrevido a crear un outfit con estos dos must de la temporada, añadiendo un pequeño bolso fucsia que, como puedes ver, combina a la perfección.

Naranja

Un color que te servirá en primavera y amarás en verano es el naranja. El color estrella para las chicas que se ponen muy morenas. Además, queda fenomenal con el verde, el lila y el rosa. Te prometemos que si eliges este color, le vas a sacar provecho.

La cantante Blanca Pombo le restó seriedad al típico look gris de oficina con un bolso de este color tan vivo e intenso.

Morado

El color morado es una gran opción para un bolso. Para las menos atrevidas, un morado oscuro convalidará como accesorio de color sin tener que arriesgar demasiado y para las fashion victim, un lila clarito será su favorito.

Melissa Villarreal, a pesar de tener un estilo sobrio, añadió a un total look azul marino un bolso lila metalizado que le dio ese toque de frescura y juventud a la vestimenta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

La reina Letizia rescata una de sus chaquetas más icónicas y deslumbra con su color favorito.