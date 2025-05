Las críticas a influencers por vestirse de flamenca dividen las redes: ¿postureo o admiración?

Hace un par de años, las redes sociales se llenaban de vídeos de sevillanas explicando a las foráneas cómo vestir correctamente de flamenca: qué peinado llevar, qué pendientes elegir o cómo colocarse la flor. En esta Feria de Abril de Sevilla 2025, sin embargo, el tono ha cambiado. Algunas voces andaluzas han decidido marcar límites, criticando abiertamente que chicas de fuera se vistan con el traje típico sin conocer —ni respetar— su significado.

El altavoz de plataformas como TikTok e Instagram ha hecho que esta conversación se vuelva viral. Y muchas influencers, tanto andaluzas como no, han querido dejar clara su postura.

Marina García estalla: "No saben lo que llevan encima"

Una de las primeras en abrir el melón fue Marina García, influencer y rostro conocido por su paso por televisión. Lo hizo con un story muy contundente: "Se ponen trajes de flamenca sin sentir lo más mínimo ni saber lo que llevan encima".

La influencer no se quedó ahí. Su crítica no iba dirigida solo al atuendo, sino también al tipo de contenido que algunas creadoras comparten durante la feria. "Y hacen trends bailando y haciendo el ridículo", lamentó.

"No es que me moleste, es que siento que no le tienen ningún tipo de aprecio ni respeto", explicó, añadiendo que entiende que en otras fiestas tradicionales puede pasar algo parecido, "pero un traje de flamenca no es un carnaval".

Story de Marina García | Instagram

Rocío Osorno, a favor de abrirla feria al mundo

Como era de esperar, muchas miradas se dirigieron hacia una de las referentes más conocidas de Sevilla: Rocío Osorno. Su opinión fue completamente opuesta a la de Marina, apostando por una visión más inclusiva y relajada. "La feria no es una festividad religiosa", comenzó diciendo. "El traje de flamenca es puro ¿postureo?", añadió, normalizando así su uso por parte de mujeres de fuera.

Osorno no solo no lo ve mal, sino que lo celebra: "Y es que queda maravilloso, favorece una barbaridad y las mujeres estamos guapísimas con él. Así que me parece genial que, si no eres sevillana y te apetece vestirte, lo hagas. Te va a encantar la experiencia de vivir una Feria de Sevilla".

Una postura mucho más abierta, que invita a compartir la fiesta sin importar el origen.

Story de Rocío Osorno | Instagram

Críticas a Marta Lozano y su elegante respuesta

La controversia también ha salpicado a Marta Lozano, que recibió mensajes muy críticos tras publicar fotos vestida de flamenca. "Me parece fatal que las influencers vengáis a la feria solo a poneros los trajes porque estáis invitadas por marcas", le escribió una seguidora.

Marta, con elegancia, decidió responder públicamente en un story. "Llevo viniendo a la feria desde antes de ser influencer", explicó. Pero fue más allá y lanzó una reflexión sobre la libertad de disfrutar de la fiesta sin importar de dónde seas: "En cualquier caso, y gracias a Dios y a la vida en general, se puede ir libremente a la feria seas lo que seas. ¡Qué maravilla, ¿no?!".

En su respuesta, dejó claro que no solo fue a lucir vestido: "Me lo he pasado pipa con mi marido, con mi hermana, con mi Tere, con su marido, con mi equipo y con todos mis amigos sevillanos y cordobeses que son top. Además, hice un reportaje de flamenca con @diorbeauty llevando vestidos de mis marcas favoritas de Sevilla, nena. En nada lo comparto".

"Chica, qué bonito que haya una fiesta en el sur tan guay de la que todos podemos ser partícipes seamos de donde seamos. Y qué fantasía que sus vestidos tradicionales hagan bella a cualquier mujer. ¡Tú no sabes cómo nos hemos divertido!", cerró su texto.

Story de Marta Lozano | Instagram

Anna Ferrer Padilla: la Feria es diversión

La última en sumarse al debate ha sido Anna Ferrer Padilla. Aunque no es andaluza de nacimiento —es catalana, crecida en Madrid y con raíces gaditanas— ha vivido muchas Ferias de Abril desde pequeña. Por eso, entiende perfectamente tanto el respeto que impone el traje de flamenca como la ilusión que genera en quienes lo admiran desde fuera.

En su opinión, el éxito del vestido también se explica porque va más allá de lo cultural: "Me parece lógico que la gente quiera ir porque es muy divertido ir a la Feria de Abril de Sevilla", declaró, y añadió con sinceridad: "Es un postureo que merece la pena".

Tradición, moda… y redes sociales

La pregunta sigue flotando en el ambiente: ¿puede una fiesta popular tan arraigada como la Feria de Sevilla convertirse en un fenómeno global sin perder su esencia? Mientras unas defienden que el traje de flamenca solo debe llevarse con conocimiento y respeto, otras opinan que no hay nada malo en disfrutar de la moda flamenca… siempre que se haga desde la admiración.

Y tú, ¿de qué lado estás?