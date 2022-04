Tops que favorecen a las chicas con poco pecho

Tener una talla de pecho inferior a las consideradas "ideales" en los odiosos cánones de belleza, puede llevar a las chicas con este tipo de busto a sentirse muy acomplejadas. No debemos permitir que lo que digan, o lo que esté socialmente aceptado como perfecto, afecte profundamente a nuestra autoestima.

Todos los pechos son bonitos, tengan la forma, el color y la medida que tengan. ¿Quién determina que el poco pecho es 'poco'? ¿Por qué no puede ser suficiente? Tenemos todo el derecho a sentirnos a gusto con nuestra talla. Por eso, no dudes en ponerte lo que más te apetezca.

Si lo que quieres es enfatizarlos porque te encanta su forma o porque prefieres aumentar un poco su volumen, existen un montón de prendas con las que lo podrás conseguir. Nosotras te las enseñamos.

Sin tirantes

Una de las ventajas de tener poco pecho es que su reducido volumen nos libra de usar sujetador. Por eso, optar por tops sin tirantes es perfecto para ti. Aunque no contribuyen a aumentar su volumen, te permitirán llevar los hombros y el torso al descubierto, dando un toque muy sensual a tu look. Asegúrate de que eliges la talla correcta, para que no te baile ni te apriete demasiado. Échale un vistazo al que te ofrece Bershka. Esta es su referencia: 1333/187/632.

Top sin tirantes | Bershka

Tipo corsé

Los tops estilo corpiño están de moda. La gran mayoría de corsés resiguen la zona del pecho, por lo que el mismo top redondeará tus mamas y les dará cierta forma. Resultan ideales para los pechos más pequeños, porque su ceñido los sube y a la vez, los estiliza. Escoge siempre la talla perfecta para que el top te quede como un guante, como el que te ofrece Stradivarius.

Crop top ceñido

De todos los estilos, formas y colores, las prendas cortas son - para muchas - imprescindibles. Estas camisetas permiten lucir abdomen, por lo que la atención se centra en esa zona, en lugar de la parte superior. Si prefieres favorecer tus pechos y dar la impresión de tener una talla más, no dudes en apostar por crop tops muy cortos y ajustados. Además, aplica este estilo combinado con prendas oversize de manga larga. Sara Baceiredo ha combinado su top color crudo con un blazer fucsia.

Escotes determinados

No todo son tejidos y formas. Los escotes también pueden ayudarte a lograr tu objetivo. Los que más se recomiendan para chicas con una talla reducida son los tipo halter, que nacen en el cuello. También puedes apostar por camisetas de cuello cruzado, escotes palabra de honor e incluso camisetas sin hombros. No dudes en aplicar estos trucos en todos tus vestidos. Pull & Bear tiene en su catálogo un top cuello halter ideal. Aquí tienes la referencia: 4246337.

Con volantes

Si quieres aumentar visualmente la talla de tu pecho, tenemos un truco infalible. Las camisetas con gran cantidad de adornos en la parte superior, como los volantes, dan volumen a tu busto, por lo que le darás protagonismo con estos tops. Opta por colores claros como el blanco para que se aprecien mucho más, tal y como lo hace la influencer Rocío Osorno.

Además, las prendas con estampados recargados, como el animal print o las rayas horizontales, también contribuirán a dar mayor dimensión.

