El regreso del azul cerúleo: el color icónico de El diablo viste de Prada que vuelve a ser tendencia

Hay colores que marcan una época en la moda y otros que, además, quedan grabados en la cultura popular. El azul cerúleo pertenece a ese segundo grupo.

Este tono se hizo mundialmente famoso gracias a una escena de la película El Diablo viste de Prada, en la que el personaje interpretado por Meryl Streep explica cómo un aparentemente simple jersey azul está conectado con toda la industria de la moda.

Casi veinte años después de su estreno en cines, ese mismo color vuelve a ocupar un lugar destacado en las tendencias después de anunciar la segunda parte de esta icónica película.

Qué es el azul cerúleo

El azul cerúleo es un tono luminoso que se sitúa entre el azul cielo y el azul turquesa. Su nombre proviene del latín caeruleus, que hace referencia al color del cielo despejado.

Durante décadas ha sido un color muy presente tanto en el arte como en el diseño, pero en moda suele reaparecer en ciclos, especialmente en las colecciones de primavera y verano por su capacidad para transmitir frescura y luminosidad.

Mujer vestida de azul cerúleo | Getty Images

Por qué vuelve a estar de moda

Las tendencias actuales están apostando por colores optimistas, vibrantes y fáciles de combinar. Por ello, el azul cerúleo encaja perfectamente dentro de esta estética. Además, el regreso de la estética de los años 2000, una década que está volviendo a inspirar muchas colecciones actuales, también ha contribuido a recuperar este tono.

El empujón final para confirmar la vuelta de este azul cerúleo lo vemos en la entrevista que dio Meryl Streep en The Late Show, para promocionar la segunda parte de El Diablo viste de Prada. De esta manera tan simple como fue volver a estilizar el jersey tan característico que se utilizó en la película.

Mujer vestida de azul cerúleo | Getty Images

El resultado es que cada vez se ve más en prendas básicas, vestidos ligeros, camisas o accesorios que buscan aportar un toque de color sin resultar demasiado estridentes.

Un color fácil de combinar

Una de las razones por las que el azul cerúleo vuelve a conquistar la moda es su versatilidad.

Funciona especialmente bien con:

Blanco o beige para looks frescos de primavera

Denim para estilismos informales

Negro para crear contraste

Tonos metalizados en accesorios

Mujer vestida de azul cerúleo | Getty Images

También es un color que favorece a muchos tonos de piel, lo que explica por qué vuelve recurrentemente a las colecciones cuando llega el buen tiempo, y como vemos, esta primavera no será diferente.

Del cine a la calle

Como ocurre con muchas tendencias, lo que empieza en las pasarelas o en el cine termina trasladándose al armario cotidiano. En el caso del azul cerúleo, su fuerza no está solo en el impacto visual, sino en la historia que lo acompaña. Pocas veces un color ha tenido tanta repercusión cultural gracias a una escena cinematográfica.

Mujer vestida de azul cerúleo | Getty Images

Y precisamente por eso, cada vez que reaparece en la moda, inevitablemente recuerda aquel famoso discurso sobre cómo las tendencias llegan a nuestro armario, aunque pensemos que elegimos la ropa por casualidad.

Este tono de azul tan característico vuelve a demostrar que, en moda, incluso el color de un simple jersey puede tener mucho más detrás de lo que creemos.