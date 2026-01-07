Toca ponerse en forma: ropa de deporte rebajada para volver al gimnasio con ganas

Enero es el mes de los nuevos comienzos y, con él, los propósitos fitness vuelven a cobrar fuerza. Retomar el gimnasio, volver al running o empezar pilates o yoga suele ir acompañado de la misma pregunta: ¿tengo la ropa adecuada? La buena noticia es que no hace falta hacer una gran inversión para empezar con buen pie.

Las rebajas de invierno llegan justo a tiempo para renovar tu armario deportivo. Con prendas cómodas, técnicas y favorecedoras, podrás mantener la constancia y volver al gimnasio con energía y estilo. Te contamos cuáles son los básicos que no pueden faltar en tus compras rebajadas.

Leggings que sujetan y estilizan

Unos buenos leggings marcan la diferencia. Busca modelos de cintura alta, tejido compresivo y costuras planas que no molesten durante el entrenamiento. Son ideales tanto para entrenamientos de fuerza como para clases dirigidas, y además estilizan la figura y aportan sujeción para un mejor rendimiento.

Los leggings de la línea Compressive de Oysho cumplen con todas estas características y ahora están rebajados a 22,99 euros.

Leggings | Oysho

Sujetadores deportivos de alta sujeción

Invertir en un buen sujetador deportivo es imprescindible. Los hay de sujeción media para yoga o pilates y de alta sujeción para running o entrenamientos más intensos (en este artículo os explicábamos cuál usar para cada disciplina).

Las rebajas permiten encontrar modelos técnicos, transpirables y con diseños bonitos a precios mucho más accesibles, como este Top Impact Line de Decathlon que actualmente tiene un 30% de descuento y cuesta 26,60 euros.

Sujetador deportivo | Decathlon

Camisetas y tops transpirables

Las camisetas deportivas de tejido técnico ayudan a regular la temperatura corporal y evitan la sensación de humedad. Tanto los tops ajustados como las camisetas holgadas funcionan bien si el material es ligero y transpirable. Un básico que siempre viene bien tener en varios colores.

En las rebajas de Oysho encontramos este top de manga larga tipo mesh con tejido de secado ultrarrápido, ahora a 19,99 euros.

Camiseta de deporte | Oysho

Chaqueta técnica

Para los meses de invierno, una chaqueta técnica es imprescindible para ir y volver del entrenamiento, incluso para usar durante el calentamiento. Los modelos con cremallera, ajustados y de tejidos suaves son perfectos para mantener el calor sin perder movilidad.

En estas rebajas puedes invertir en la Chaqueta Define corta Nulu de Lululemon, con descuentos en ciertos colores y precios que oscilan entre 89 y 99 euros.

Chaqueta técnica | lululemon

Esterillas antideslizantes

Una esterilla o mat antideslizante es clave para entrenar en casa, practicar yoga o hacer estiramientos con seguridad y comodidad. Conviene elegir modelos acolchados, fáciles de limpiar y que no se muevan durante el ejercicio.

Las esterillas Born Living Yoga son de las más valoradas y actualmente están rebajadas a 39,92 euros.

Mat | Born Living Yoga

Riñonera para correr

Los accesorios también cuentan a la hora de mantener la motivación. La riñonera para correr se ha convertido en un básico tanto para el running como para paseos largos, rutas al aire libre o actividades como senderismo ligero. Permite llevar el móvil, las llaves o una tarjeta sin cargar con bolsos incómodos, y en rebajas se encuentran opciones muy prácticas y ligeras.

La UA Velociti de Under Armour está rebajada casi a la mitad y puede completar tu look deportivo por solo 17,97 euros.