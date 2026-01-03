Zara permite crear tu propio avatar en su app para probarse virtualmente su ropa

Ir de compras es una de las actividades más divertidas en el día a día de cualquiera, aunque sea solo una vez al mes. Y es que es un momento para dejar de pensar en la rutina y darse caprichos para animar la vida.

Aún así, es cierto que cada vez son más las personas a las que les da pereza ir al centro comercial más cercano a probarse mil prendas para solo llevarse una. Es por eso que las compras online cada vez están más en auge, ya que los productos siempre se pueden devolver y así se evita el momento probador.

Y aquí es donde Zara, una de las firmas de Inditex, ha querido marcar la diferencia. La aplicación online ha lanzado una nueva funcionalidad en la que puedes crear tu propio avatar para ver cómo te quedarían las prendas de la marca.

En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber para que lleves a cabo esta nueva función de la aplicación de Zara, porque desde Novamás queremos que siempre estés a la última en el mundo de la moda.

Más sobre la nueva función

El motivo por el cual esta herramienta de prueba virtual está teniendo tanto éxito es porque el avatar en cuestión se crea con fotografías reales de cada individuo. Así pues, cuando la aplicación crea la imagen digital, la modelo es idéntica o muy parecida a tu ser real.

Además, destaca porque, con tu propio avatar, puedes probarte infinidad de prendas, sin límite. De esta manera te ahorras tres cosas muy importantes: una cola kilométrica en el probador de cualquier tienda, una compra de prendas extra que resulta innecesaria y un mayor gasto de dinero.

Por eso, este nuevo lanzamiento que aún es experimental puede resultar un gran avance en el mundo de la moda.

Personas de compras | Freepik

Paso a paso

Para que tu también puedas desarrollar tu avatar en la aplicación de Zara, te contamos, a continuación, todos los pasos que debes seguir:

1. Entra en la aplicación de Zara. Si no tienes una cuenta, te la tendrás que crear.

2. Elige cualquier prenda que te guste de la tienda y haz clic encima.

3. Haz clic en el botón que aparece en el inferior izquierdo de la imagen que pone Probarse, y luego pulsa a Iniciar.

4. Añade dos fotos, la primera de tu rostro en primer plano y la segunda de cuerpo entero. La imagen tiene que ser estrictamente con ropa, de lo contrario aparecerá un error.

Mujer mirando el teléfono | Freepik

5. Una vez ya tengas las dos fotos subidas, pincha sobre el botón que diga Continúa, y espera a que se genere tu avatar.

6. El siguiente botón que aparecerá dice Seleccionar look, así que crea un conjunto completo con lo que más te guste de la tienda online: elige la parte de arriba, la de abajo y hasta calzado.

7. Una vez lo tengas elegido, haz clic en Crear look.

8. Tu avatar aparecerá en la sección Mis looks que se generará en tu perfil de la aplicación.

Así pues, esta función que asegura ser muy útil y un gran ahorro de tiempo para muchas personas ya está disponible en muchos países. Pero, como todavía está en fase de prueba, es posible que a algunas aún no os aparezca, así que una alternativa es cambiar el país en la configuración de la aplicación.