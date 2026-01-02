Las claves de las influencers para vestir bien a temperaturas bajo cero

Vestirse bien cuando el frío aprieta de verdad puede convertirse en todo un desafío. El error más habitual es pensar que para no pasar frío hay que renunciar al estilo y refugiarse bajo capas sin forma ni personalidad.

Sin embargo, cada vez más influencers de moda demuestran que es posible mantener looks cuidados, con prendas en tendencia y favorecedores incluso en pleno invierno extremo, cuando las temperaturas caen por debajo de cero.

Este es el caso de la influencer Maria Martí, que durante su viaje a Nueva York ha compartido con sus seguidoras el secreto para sobrevivir al frío polar: la clave no está en abrigarse más, sino en abrigarse mejor.

En este artículo te contamos todos sus trucos para combatir las bajas temperaturas sin perder ni una pizca de estilo.

La regla de oro: muchas capas

El secreto mejor guardado para combatir el frío es el layering o juego de capas. No se trata de ponerse toda la ropa del armario, sino de combinar prendas finas y térmicas que retengan el calor corporal.

Arriba, una camiseta térmica ajustada es imprescindible, seguida de un jersey de lana o punto grueso y, por último, un abrigo potente que actúe como barrera contra el viento. Estas son las capas mínimas, según donde estés de viaje serán más, como en el caso de Maria Martí.

Abajo ocurre lo mismo, y es que llevar una capa térmica bajo los pantalones marca la diferencia. Las mallas o leggings térmicos permiten seguir usando vaqueros, pantalones de vestir o incluso faldas midi sin congelarse en el intento.

Prendas térmicas: el mejor aliado

Si hay un imprescindible en los looks de invierno extremo, son las prendas térmicas. Ajustadas, finas y prácticamente invisibles bajo la ropa, se han convertido en el básico favorito de muchas creadoras de contenido.

La influencer recomienda las camisetas y leggings de la colección Heattech de Uniqlo, que destacan por su capacidad de conservar el calor sin añadir volumen, lo que permite mantener siluetas estilizadas incluso con varias capas encima.

Colección Heattech de Uniqlo | Uniqlo

El truco de Maria Martí es claro: invertir en buenas bases térmicas para poder jugar con el resto del look sin limitaciones.

El descubrimiento del invierno

Uno de los grandes descubrimientos para quienes pasan muchas horas en la calle son los calentadores corporales. Decathlon vende unos pequeños parches que desprenden calor durante hasta 10 horas.

Se colocan discretamente en el interior del abrigo, en la zona lumbar o incluso en los bolsillos, y elevan notablemente la sensación térmica.

Este truco es especialmente útil para planes largos al aire libre, viajes o jornadas en ciudades donde el frío no da tregua.

Calentadores corporales de Decathlon | Decathlon

Accesorios que suman

Existen más de un accesorio que, además de sumar estilo, suman algún que otro grado de temperatura corporal. Estamos hablando de bufandas oversize, gorros de lana, guantes térmicos y calcetines gruesos.

Estas prendas no solo abrigan, sino que elevan cualquier look invernal. Apostar por tonos neutros o colores tendencia permite integrar estos accesorios como parte protagonista del estilismo.

Además, llevar botas forradas o con suela aislante es fundamental para mantener el calor corporal desde los pies, una zona clave que a menudo se nos olvida.