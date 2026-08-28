Muere el rey Harald de Noruega a los 89 años

El rey Harald de Noruega ha muerto este viernes 28 de agosto a las 6:35 horas a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo. Así lo ha comunicado la Casa Real noruega después de 24 horas en las que el país escandinavo ha estado en vilo conteniendo la respiración ante lo que se veía como un triste desenlace inminente ante el empeoramiento que había sufrido en los últimos días y por el que su mujer, la reina Sonia, y su hijo, el príncipe heredero Haakon, habían cancelado todos sus actos oficiales para estar a su lado en este momento crítico.

El príncipe heredero Haakon junto al rey Harald de Noruega | Gtres

El monarca fue ingresado de urgencia el pasado 17 de agosto debido a acumulación de líquido en el cuerpo debido a la anemia hemolítica -una enfermedad en la sangre- que padecía. Aunque entonces desde palacio aseguraron que su situación era estable y que permanecería de baja dos semanas -durante las cuales el heredero al trono asumiría la Regencia- con el paso de los días la situación empeoró en lugar de mejorar.

El rey Harald de Noruega | Gtres

El domingo 23 la Casa Real informaba que su estado había "empeorado durante el fin de semana", y revelaba que el rey Harald estaba recibiendo antibióticos para tratar una "infección bacteriana en el torrente sanguíneo" y que estaba "respondiendo bien al tratamiento".

Sin embargo, el monarca que siempre había presumido de su "mala salud de hierro" no ha podido superar este último bache de salud y, tras varios días en los que la preocupación no ha dejado de aumentar, un nuevo comunicado reconocía que estaba "muy grave" y anunciaba que tanto la reina Sonia como el príncipe Haakon habían cancelado su agenda oficial debido a la gravedad del Rey.

La reina Sonia y el rey Harald de Noruega | Gtres

Su presencia vestidos de riguroso luto en el hospital junto a otros miembros de la Familia Real como la hermana mayor de Harald, la princesa Astrid (94); la princesa Mette-Marit, e incluso el hijo de ésta, Marius Borg -que cumple condena a cuatro años de prisión en régimen de arresto domiciliario con vigilancia electrónica- hacía presagiar lo peor. Y este viernes la Casa Real ha comunicado su muerte a través de un escueto comunicado en su web oficial: "Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald. El Rey Harald falleció pacíficamente en el Hospital Universitario de Oslo, el viernes 28 de agosto a las 6:35 a. m.".

El rey Harald ascendió al trono de Noruega automáticamente en 1991 tras el fallecimiento de su padre, Olaf V, y a lo largo de sus 35 años de reinado, siempre con la Reina Sonia a su lado, se ganó el respeto y el cariño del país escandinavo, que ahora llora su pérdida desolado mientras su hijo, Haakon, sucede a su padre y se convierte en el nuevo Rey noruego.