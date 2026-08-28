Sara Carbonero enseña sus cicatrices tras sus problemas de salud: "Qué alivio cuando dejamos de ser lo que nos pasó"

"Qué alivio cuando dejamos de ser solo lo que nos pasó", ha escrito Sara Carbonero en su última publicación de Instagram. La presentadora ha compartido con sus 3,6 millones de seguidores una emotiva imagen de sus vacaciones en Cádiz que tiene mucho significado. En ella vemos a Sara ataviada con uno de los looks de estilo boho que tanto la caracterizan, con la puesta de sol sobre el mar de fondo y mostrando su cuerpo tal y como es, con las cicatrices que le recuerdan su capacidad para superar importantes problemas de salud. Marcas en su piel que nos dejan claro que Sara es, como señala su compañera de profesión Lucía Villalón en la sección de comentarios, "una guerrera".

La publicación y su poderoso mensaje de autoaceptación, amor propio y resiliencia no han tardado en acumular decenas de miles de likes y una ola de mensajes de cariño. "Te quiero tanto, amiga", le escribe Paula Echevarría; "Preciosa", le dedica Sofía Ellar, mientras que Marisa Jara añade un "qué bella eres, mi Sara". Un sinfín de muestras de afecto que le recuerdan el valor de esas marcas y la fuerza de seguir siempre hacia adelante.

Un verano sanador

Este 2026 arrancaba con un nuevo bache para la periodista, que tuvo que ser ingresada de urgencia mientras disfrutaba de unos días de desconexión en Lanzarote. Aunque prefirió no revelar detalles concretos sobre el diagnóstico, sí fue compartiendo con naturalidad los avances de su recuperación. La evolución fue lo suficientemente favorable como para que este verano haya podido exprimir la vida al máximo, realizando varios viajes junto a sus amigas y su pareja, Jota Cabrera.

Una desconexión del todo necesaria para la cofundadora de la firma Slowlove, quien el pasado mes de abril tuvo que afrontar otro durísimo golpe personal tras el fallecimiento de su madre.

Ahora parece que las vacaciones han marcado un punto de inflexión y que Sara Carbonero está dispuesta a disfrutar de cada momento al máximo y atreverse con todo. Como en su viaje a las islas Galápagos, donde se sorprendió a sí misma al verse capaz de soportar una jornada de kayak, snorkel y una ruta de tres horas de senderismo. "Solo yo sé lo que significa haberlo conseguido", afirmaba en sus historias de Instagram.

Story de Sara Carbonero | Instagram

Así nos mostraba la actitud de esta nueva Sara, dispuesta a decir siempre "sí". Porque, como ella misma compartió en otra publicación, “el miedo siempre tendrá argumentos para que esperes un poco más”, pero "la oportunidad, en cambio, no siempre tendrá la paciencia de esperarte".