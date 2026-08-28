El emotivo mensaje de los reyes Felipe y Letizia tras la muerte del rey Harald de Noruega: "Una profunda tristeza"

La Familia Real española se ha suma a las condolencias por la muerte del rey Harald de Noruega, fallecido este viernes 28 de agosto a los 89 años.

Los reyes Felipe y Letizia han querido recordar públicamente la figura del monarca noruego, al que les unía una estrecha relación, destacando su trayectoria y su dedicación al servicio de su país durante más de tres décadas.

Los reyes Juan Carlos I y Sofía junto a Harald y Sonia de Noruega en 1995 | Gtres

Pocas horas después de que la Casa Real noruega confirmase la muerte del Rey a primera hora de la mañana, los Reyes han trasladado su pésame a través de los canales oficiales. En un mensaje cargado de cariño, Felipe VI y doña Letizia han expresado su "respeto y admiración" por Harald V y han asegurado sentir una "profunda tristeza" por su fallecimiento.

Los reyes Juan Carlos I y Sofía junto a Harald y Sonia de Noruega en 1995 | Gtres

"Con respeto y admiración por su figura, así como con profunda tristeza, expresamos nuestro pésame por la muerte de S.M. el Rey Harald, ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado", han señalado los Reyes.

"Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la Familia Real Noruega", concluye el comunicado, que se suman así a las muestras de cariño y respeto llegadas desde otras casas reales europeas como Carlos III de Inglaterra, Guillermo y Máxima de los Países Bajos, o Federico y Mary de Dinamarca.

Harald V ha fallecido este viernes en el Hospital Nacional de Oslo a los 89 años, después de que su estado de salud empeorase en los últimos días debido a una infección en el torrente sanguíneo. El monarca había ingresado de urgencia el pasado 17 de agosto y permanecía bajo atención médica.

Harald V accedió al trono en 1991 tras la muerte de su padre, Olaf V, y que durante 35 años se convirtió en una de las figuras más veteranas de las monarquías europeas.